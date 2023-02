Clara Automobiles célèbre les quarante ans de la Peugeot 205

Présent dans l’univers de la distribution automobile depuis plus de dix ans, le groupe Clara Automobile a bien l’intention d’honorer cet anniversaire. Ainsi, l’opérateur a prévu d’organiser des activités dans quatorze de ses concessions (Cognac, La Rochelle, Royan, Saintes, Périgueux, Bergerac, Cholet, Le Mans, La Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou, Les Sables-d’Olonne, Fontenay-le-Comte et Challans). En tant que troisième distributeur Peugeot en France, l’opérateur compte mettre à l’honneur cette collaboration, ainsi que la Peugeot 205 – née en 1983 – dans toutes ses déclinaisons (3 ou 5 portes, GTI, cabriolet et fourgonnette). « Les clients de Clara Automobiles ont le cœur bleu blanc rouge et bon nombre d’entre eux ont appris à conduire sur une 205, commente Philippe Beaugé, directeur de Clara Automobiles. Cet événement est donc l’occasion de célébrer l’affect des Français pour Peugeot, de partager les valeurs de Clara Automobiles et sa passion pour la marque au lion qui est au quotidien un moteur pour les équipes ».

Qui sera la plus belle ?

Les concessions participant à l’opération rythmeront la journée du 25 février, de 10 heures à 18 heures avec des animations, ainsi qu’un buffet offert aux clients et/ou propriétaires d’une Peugeot 205. Par exemple, la concession de Royan (17) proposera dans son hall d’accueil une exposition rétrospective de la 205 GTI à la 208 GTI. Sur chaque site, la journée sera clôturée par une remise de trois prix qui récompenseront la plus ancienne 205, la plus belle et la plus kilométrée.

Clara Automobiles compte 25 points de vente et distribue la marque Peugeot à travers les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. L’opérateur dispose également de deux centres de préparation de véhicules à Essarts-en-Bocage et au Mans. Clara Automobiles représente 36 % du chiffre d’affaires du groupe Dubreuil.