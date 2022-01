Clarios met la batterie sous haute surveillance

Destinée aux véhicules électriques et autonomes qui ont toujours besoin d'une batterie de servitude basse tension, la nouvelle Smart AGM de Clarios permet de fournir une alimentation 12 volts pour assurer les fonctions de sécurité essentielles dans les situations d'urgence critiques. Cette dernière batterie de la marque est conçue pour offrir bien plus de sécurité qu’un modèle AGM classique en identifiant les problèmes potentiels de la batterie avant qu'ils ne se posent et en prévoyant l'entretien ou son remplacement nécessaire de sorte à être sûr de fournir une alimentation de secours indispensable aux véhicules électriques et autonomes.

Alors qu’aujourd’hui, les batteries 12 volts sont gérées par un capteur externe placé au dessus de celle-ci. La Smart AGM dispose d’une électronique complètement intégrée dans la batterie pour optimiser les performances de l'alimentation basse tension qui lui est confié.

« La Smart AGM va changer la donne dans l'industrie, en apportant une batterie fiable et essentielle à la sécurité tout en étant dotée de fonctions de communications en temps réel », déclare Mark Wallace, CEO de Clarios. « Elle combine la fiabilité éprouvée, la sécurité chimique inhérente et la durabilité de l'AGM à l'intelligence en temps réel de notre technologie Smart. De plus, elle va élargir notre portefeuille Clarios xEV, une gamme de batteries basse tension avancées spécialement conçues pour maximiser les performances, la sécurité et la fiabilité des V.E. ».

La batterie Smart AGM de Clarios sera en production d'ici deux à trois ans.