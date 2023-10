Clarios rachète l'activité énergie de Paragon

Très inscrit dans l’électrification du parc, Clarios qui est à la tête d’une production de 160 millions de batteries par an aspire à rester un acteur majeur sur son marché. Pour y parvenir le geant de la batterie s’entoure et mêne une politique de rachat d’entreprises qui l’aideront à conserver cette avance technologique. C’est le cas avec le récent rachat de Paragon qui va permettre à Clarios de monter en cadence sur le segment des batteries Li-ion low voltage sur lequel, il est aujourd’hui encore absent.

L'expertise et le leadership de l'équipe d'ingénieurs de Paragon dans le cadre de projets menés avec des clients d'équipement d'origine mondiaux complètent les programmes basse tension et Li-ion menés actuellement par l'équipe de Clarios. Cette acquisition renforce considérablement l'équipe d'ingénieurs de Clarios qui se consacre au développement de nouvelles architectures à basse tension au sein de l'entreprise.

« L'équipe et les capacités de Paragon viennent solidifier nos ressources en Europe et dans le monde, alors que nous développons une approche systémique des réseaux basse tension », a déclaré Federico Morales, vice president et GM, Global Customers, Products and Engineering chez Clarios. « Je suis convaincu que nos nouveaux collègues nous aideront à accélérer l'électrification et la numérisation des nouveaux véhicules, à créer de nouvelles expériences pour les utilisateurs, à exploiter et à capturer des données, et à alimenter de nouvelles architectures basées sur des systèmes. »