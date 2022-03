Clas apporte la solution pour la distribution des moteurs PureTech

Pour faire face aux campagnes de rappel touchant l’usure prématurée de la courroie de distribution des moteurs PureTech de PSA, l’outilleur savoyard propose à la réparation indépendante plusieurs solutions d’outils spécifiques adaptés afin de permettre des interventions faciles et rapides.

Sur les moteurs PureTech PSA, 3 cylindres de 1.0l et 1.2l atmo et turbo qui équipent de nombreux modèles automobiles du parc roulant européen, un problème nécessitant une large campagne de rappel menée par les constructeurs a été détecté. Il s’agit d’un problème de désagrègement prématuré de la courroie de distribution qui, sur ces motorisations, est de conception et de nature a pouvoir évoluer dans l’huile moteur.

Sur les motorisations ciblées par cette campagne de rappel, les constructeurs ont mis en place de nouvelles procédures pour prévenir des défaillances. Parmi celles-ci figure la modification de la périodicité de remplacement de la courroie de distribution ramenée à 100 000 km ou 6 ans.

C’est pour faciliter la procédure d’intervention des mécaniciens sur cette courroie que l’outilleur Clas a intégré à son catalogue 4 références d’outils bien spécifiques et affectés aux différentes variantes du moteur 3 cylindres.

OM 3747 : coffret calage 3 cyl 1.2 12V turbo

OM 4041 : coffret calage 3 cyl 1.0 et 1.2 atmo

OM 4141 : gabarit de contrôle mesure courroie 3 cyl 1.0 et 1.2

OM 4058 : outil de dépose-repose courroie élastique d’accessoires (opération préalable à l’intervention sur la courroie de distribution)