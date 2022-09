Clas dévoile son catalogue 2023

Pour cette rentrée et avant l’ouverture dans quelques semaines du salon Equip Auto, Clas dévoile l’édition 2023 de son catalogue d’outillage et d’équipements dédiés à la réparation.

Outre l’évolution classique de l’outillage qui complète régulièrement le catalogue de la marque, Clas propose pour cette rentrée de nouveaux équipements d’aspiration de gaz d’échappement, des gammes dédiées à l’entretien des véhicules hybrides et électriques et tout un panel de mobilier d’atelier à la qualité de fabrication et l’ergonomie soignées.

Disposant depuis plusieurs années d’une offre répondant aux besoins traditionnels d’aspiration des gaz d’échappement d’un atelier, Clas a désiré approfondir sa gamme afin de couvrir également les besoins spécifiques. Aujourd’hui l’outilleur est en mesure de proposer des extracteurs pneumatiques et électriques fixes ou mobiles en double motorisation de 230 et 400 volts pour s’adapter aux nombreux cas de figure.

Pour accompagner les réparateurs dans l’évolution de leur activité et du parc de véhicules électriques nouvellement venus dans leur garage, Clas propose une table élévatrice d’une capacité de charge de 1 500 kg conçue pour la dépose-repose des batteries de traction. Impossible d’intervenir en atelier sur des véhicules électriques sans envisager leurs potentiels besoins de recharge et donc la disponibilité d’équipements dédiés. Clas répond à cela avec l’arrivée au catalogue de 3 bornes de recharge de 7,4 et 22 kW.

Enfin, l’outilleur savoyard, pour répondre à une demande répétée de ses clients réparateurs a souhaité intégrer dans son dernier catalogue, une gamme complète de mobilier de plus de 100 articles fabriqués en Europe et issus d’un circuit court. Disponible depuis septembre 2022, elle comprend des armoires, caissons, meubles haut ou bas munis de tiroirs, portes ou grillages pour s’adapter à chaque atelier.

Toutes ces nouveautés et bien d’autres sont à retrouver dans le catalogue VL Clas 2023.