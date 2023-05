Clas enrichit son site internet

Clas s'est lancé dans l'optimisation de son site internet pour le rendre plus ergonomique et fonctionnel, et ainsi faciliter les transactions client. L'outilleur intègre désormais une application web service à son site qui permet de prendre en compte tous les paramètres nécessaires pour fournir le coût exact d'un produit. Une fois connecté à son compte, le client accède ainsi à toutes les informations nécessaires avant l'achat. « La mise en œuvre de cette fonctionnalité, qui se traduit pour l’acheteur par un bouton sur la page produit pour visualiser son prix distributeur, a demandé un important travail de la part de l’équipe Clas. Il a en effet fallu intégrer le calcul fait par notre ERP pour chaque client afin de lui permettre d’obtenir un tarif personnalisé et ainsi optimiser et fluidifier son expérience d’achat. Après plusieurs mois de développement, nous sommes ravis d’avoir pu mettre en ligne cette option le 3 mai dernier », commente Cédric Le Cordroch, directeur de la communication chez Clas.

De plus, le client a désormais connaissance du montant du panier à atteindre pour bénéficier de la livraison gratuite. Enfin, ces fonctionnalités s'ajoutent à la possibilité pour le client de connaître l’état des stocks des produits, les délais de réapprovisionnement et de suivre l’acheminement des commandes.