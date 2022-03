Clas : l’innovation toujours !

L’outilleur français Clas, qui vient de fêter ses 25 ans, connaît une croissance continue, en France comme à l’étranger. Le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a cessé de croître pour atteindre les 16,3 millions d’euros en 2021, soit une croissance de plus de 17 %. Un développement porté entre autre par une offre adaptée innovante qui ne cesse de s’enrichir avec, à ce jour, 6 000 produits au catalogue. Des outils et équipements que les distributeurs peuvent désormais commander en ligne avec livraisons directes possibles chez les garagistes.

Rien qu'en 2021, le fabricant a ajouté 450 nouveautés comme des baladeuses (dont une qui intègre une enceinte audio), un extracteur de ressort de plaquettes de frein ou des coffrets spécifiques pour le remplacement des courroies de distribution sur les moteurs PuteTech de Stellantis.

Plus récemment, Clas a lancé une table élévatrice de dépose pour batteries électriques. Celle-ci se décline sous différentes versions : commande à pied hydropneumatique ou commande manuelle déportée avec, en option, un système motorisé d’assistance au vu de la capacité de charge de 1 500 kg. Le plateau se déploie en trois positions pour proposer une surface permettant de recevoir divers accessoires pour la dépose d'organes. La planéité de la table est elle aussi réglable en plusieurs points pour une plus grande précision de positionnement.

Autre nouveauté 2022, celle de la sortie d’un compresseur de ressort d’amortisseur surpuissant. Il permet de gérer des forces de compression allant jusqu’à 4 tonnes et répond ainsi aux contraintes du véhicule électrique équipé de ressorts renforcés. L’équipement est doté d’une coupelle inférieure universelle indissociable, adaptée aux différents diamètres de ressorts, d’inclinaison des spires et de longueur de jambe de force. Elle permet également le verrouillage type étau direct sur la jambe de force pour un positionnement simplifié de l’amortisseur. Une grille de protection permet en travail en toute sécurité avec l’arrêt du compresseur en cas d’ouverture.

Cap sur la formation

Les services ne sont pas en reste et Clas souhaite mettre l’accent sur la formation. « Ça bouge beaucoup en matière de technologie. La réparation aura toujours besoin de nouveaux outils et de solutions. Mais la technologie avance plus vite que les compétences dans les ateliers. C’est pourquoi nous allons ces prochaines années nous investir davantage dans l’information et la formation », commente Philippe Barrault, dirigeant de Clas. Cette volonté est déjà matérialisée avec la création en 2020, aux côtés d’Elring et NTN-SNR, du Club Technique Auto. Depuis, le Club a formé plus de 100 professionnels et étudiants dans cinq établissements. Les trois spécialistes se fixent pour objectif de renforcer la présence du CTA auprès des réseaux de réparateurs.