Clas lance une fontaine bio à bac amovible

La fontaine biologique EG 9000 de Clas utilise une solution détergente à base d’eau et d’enzymes chauffée à 40°C qui facilite le dégraissage de pièces mécaniques de petites et moyennes tailles tout en préservant la santé de l’opérateur. L’originalité de cette fontaine fabriquée en acier inoxydable est sa constitution qui l’autorise grâce à son bac de lavage amovible à s’adapter à divers situations dans l’atelier. En effet, elle peut être employée aussi bien à hauteur d’homme et sous un véhicule hissé sur un pont élévateur que directement au sol lorsque son bac y est posé sur ses 4 roulettes.

Pour son utilisation la fontaine alimente en liquide dégraissant le pinceau de nettoyage depuis une pompe à double membrane. Elle intègre un réservoir de 30 litres doté d’une résistance et d’un thermostat pour l’utilisation à température régulée du liquide. La fontaine est alimentée en 230 volts mais également en air comprimé de 6 à 8 bars pour l’utilisation d’une soufflette prévue pour le séchage des pièces après lavage. La capacité de charge du bac de lavage amovible de 30 litres est de 30 kg et ses dimensions de 750 x 500 x 100 mm sont suffisantes pour un usage en atelier de maintenance sur un parc de véhicules légers.