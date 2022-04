Clas prépare la saison estivale avec l'AC 8000

Avec l’arrivée prochaine des beaux jours et des températures qui les accompagnent, l’outilleur savoyard présente sa « sélection été » et plus particulièrement une toute nouvelle station dédiée à la maintenance des circuits de climatisation.

Alors que la période de préparation des véhicules à la saison estivale s’apprête à démarrer dans les ateliers, l’outilleur Clas lance l’AC 8000, une station de climatisation automatique conçue pour les installations fonctionnant au gaz R1234yf mais également avec le R134a via un kit de transformation.

Destinée à l’entretien de la boucle de froid, cette station dispose d’un mode diagnostic permettant à l’opérateur, une fois la machine connectée au circuit de détecter rapidement les potentielles fuites de gaz. La station dispose de 2 modes de fonctionnement :

- Le tout automatique qui, en s’appuyant sur la base data intégrée détermine la contenance en gaz et en huile du circuit avant d’effectuer la procédure en toute autonomie : récupération du gaz, des huiles et du traceur dans des flacons spécifiques, tirage au vide pour supprimer l’humidité et détecter la présence de fuite, injection de l’huile, du gaz, et du traceur si nécessaire.

- Le second mode, manuel cette fois-ci, se prête davantage lorsqu’un problème est identifié et nécessite une intervention ciblée, il permet de sélectionner l’opération souhaitée, isolée alors du reste de la procédure.

Pour permettre un accès aisé à ces 2 modes de fonctionnement, la station AC 8000 est équipée d’un écran graphique LCD d’une utilisation simple, ludique et intuitive. A noter que pour les véhicules hybrides et électriques dont le compresseur de climatisation nécessite d’être protégé par une huile spécifique aux propriétés hygroscopiques, Clas propose à son catalogue un flacon de lubrifiant dédié. Enfin l’outilleur ajoute à son catalogue et pour la circonstance, 2 kits additionnels pour l’entretien des circuits de climatisation et les différentes opérations que le professionnel serait amené à réaliser dans le cadre d’une maintenance périodique.