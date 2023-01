« Clause de revoyure : nous attendons que Bruxelles soit réaliste en 2026 », Vincent Salimon (BMW Group France)

À l’occasion d’un point presse, BMW Group France a dressé un bilan de l’année 2022 plutôt positif malgré la crise. Le constructeur premium poursuit sa stratégie multi-énergies, tout en préparant la mise en place du contrat d’agence pour ses marques Mini et BMW respectivement en 2024 et en 2026. Morceaux choisis.

Une stratégie multi-énergies validée dans le premium

« L’année a été chahutée après deux années de confinement », a rappelé Vincent Salimon, président de BMW Group France. « Globalement, le marché automobile est en pleine transformation. Il doit faire face à des soucis d’approvisionnement. Certains constructeurs s’en sortent mieux que d’autres, ce fut notre cas ». Et d’ajouter : « Nos résultats confirment notre stratégie, ce qui permet à BMW d’être leader sur les ventes à client final, sans oublier un record de part de segment pour Mini et une livraison record du côté de BMW Motorrad ».

Mini : l’électrification porte la croissance

La marque Mini sera 100 % électrique en 2030. La commercialisation de modèles full électriques s’est accélérée en 2022 avec un tiers des ventes.

85% des ventes à client final pour BMW

La marque BMW a assuré 85 % de ses ventes à client final entre les particuliers et les entreprises. Le full électrique a progressé de 43 % et de 14 % sur l’hybride rechargeable. Le mix énergétique (1/3 essence, 1/3 diesel et 1/3 électrifié) permet à la marque d’avoir un équilibre au niveau des énergies. Il convient de souligner que BMW Motorrad poursuit son développement en 2022. La filiale moto et scooter est de plus de plus présente chez les distributeurs VL du réseau.

Fin thermique en 2035 : une échéance qui provoque de l’attentisme chez le client particulier

La marque a réaffirmé que l’objectif de la fin du thermique en Europe en 2035 ne lui posait pas problème. Posant toutefois la question du marché et des utilisateurs. « Les infrastructures de recharge ne sont pas prêtes », a rappelé Vincent Salimon. « L’annonce de la fin du thermique en 2035 provoque de l’attentisme chez le client particulier. La clause de revoyure en 2026 est une bonne décision. Toute la gamme Mini sera 100 % électrique en 2030. Par ailleurs, 50 % de la gamme BMW sera commercialisée en 100 % électrique à cette même date ».

« Nous attentons de la clause de revoyure que Bruxelles soit réaliste sur la situation, tant au niveau des infrastructures que des technologies de batterie en Europe », a expliqué le président du groupe allemand en France.

Norme thermique Euro 7 : Oui mais !

À propos de la prochaine norme sur le véhicule thermique Euro 7 : « Nous sommes convaincus de l’avenir du moteur thermique mais nous sommes désolés que cette proposition se focalise pour l’instant sur des utilisations extrêmes plutôt que sur des utilisations classiques. Cela risque de représenter beaucoup d’investissements, il faut attendre le prochain cahier des charges ».

Du mieux dans les délais de livraison en 2023

Au niveau de la production, BMW a des perspectives meilleures qu’en 2022. La marque Mini se rapproche, elle de ses volumes de 2019. « Ce problème de délai de livraison n’en est pas un », fait remarquer Vincent Salimon. « Nous avons en effet beaucoup de location en cours, il faut simplement anticiper les renouvellements plus en avant. Et même chose pour les particuliers qu’il faut contacter en amont également ».