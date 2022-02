Clem' devient l'opérateur de mobilité électrique partagée de Paris-Saclay

L'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, a retenu Clem', l'un des spécialistes de l'autopartage et de la recharge de véhicules électriques, comme opérateur de services de mobilité partagée sur ce territoire du sud-ouest francilien consacré à la recherche scientifique et technologique.

L'EPA Paris-Saclay s'était engagé à développer davantage de solutions de mobilité - durable - sur le périmètre de cette opération de développement d'un pôle scientifique et technologique accueillant déjà quelque 65 000 étudiants et 15 000 chercheurs. À l'issue d'une concertation lancée en 2020, les différents partenaires du projet - l'EPA Paris-Saclay bien sûr, mais aussi la Communauté d'agglomération de Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris - organisés pour l'occasion en groupement d'autorités concédantes (GAC) ont tranché. L'opérateur d'autopartage électrique et de bornes de recharge Clem' a été retenu comme concessionnaire de ces mêmes activités sur le territoire des 27 communes du sud-ouest francilien concernées par l'essor de ce cluster.

« Ce contrat de concession, d'une durée de cinq ans, porte sur deux types de services de mobilité, calibrés sur les besoins des acteurs économiques et académiques du Campus », est-il précisé. Plus concrètement, ont été confiées à Clem' le développement d'un service de recharge accélérée (entre 7 et 22 kW) pour véhicules électriques, comprenant l'exploitation la gestion et la maintenance de 55 bornes de recharge communicantes et interopérables « mises à disposition du concessionnaire par les membres du groupement, soit pour leur usage propre, soit pour des usages ouverts contre redevance ».

Autopartage en boucle

S'ajoute à cela le déploiement d'un service d'autopartage en boucle doté de véhicules électriques apportés par les différents partenaires et l'opérateur. Dans un premier temps, environ une quinzaine de véhicules seront proposés à la location. Ce premier pool de véhicules partagés sera constitué de 5 Renault Zoe issues de la flotte de l'Université Paris-Saclay et 1 Renault Zoe provenant du parc de la Communauté Paris-Saclay mais aussi 8 Renault Zoe et 2 véhicules utilitaires électriques appartenant à Clem'. À terme, une trentaine de véhicules sera disponible dans l'une des stations du campus.

En pratique, « deux services d'autopartage cohabiteront : l'un pour répondre à la demande de mobilité professionnelle des établissements avec des véhicules fermés à la réservation en journée car uniquement dédiés aux trajets professionnels mais ouvert le week-end aux usagers extérieurs et un service ouvert à tous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 », précise l'EPA Paris-Saclay dans un communiqué.

Pour mémoire, le campus dispose déjà d'un service de vélos électriques partagés assuré par deux opérateurs : Zoov et Captain Bike ainsi que d'un réseau de bornes de recharge interopérables et connectées déployées entre 2019 et 2021 par l'EPA et la Communauté d'agglomération Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et le CNRS. Enfin, le site devrait être desservi en métro, par la ligne 18 du Grand Paris Express... à l'horizon 2030.