Clément Beaune, nouveau ministre des transports, attendu par l’Union TLF

L’Union TLF salue la nomination de Clément Beaune au poste de ministre délégué chargé des Transports, très attendu pour définir en concertation avec la filière une feuille de route ambitieuse, réaliste et en phase avec les moyens des professionnels du transport et de logistique.

L’Union TLF n’a pas manqué d’adresser ses sincères félicitations à Clément Beaune, fraichement nommé ministre délégué chargé des Transports. La fédération appelle à une politique ambitieuse en faveur de l’attractivité, de la transition énergétique et de la compétitivité du secteur. Ceci alors que la filière transport et logistique doit composer avec un contexte économique incertain, marqué par l’inflation, la hausse des coûts de l’énergie, les difficultés d’approvisionnement et la désorganisation de la logistique mondial.

« En complément des actions d’attractivité déjà menées par la profession, il faut aux niveaux national et local renforcer l’orientation vers ces métiers et faciliter l’accès à la formation et à la mobilité professionnelle » estime l’Union TLF.

Si le syndicat pense que la planification écologique est une opportunité, il demande néanmoins une révision du calendrier et de l’établir en concertation avec la profession et à l’échelle nationale. « Ce n’est pas aujourd’hui le cas des ZFE-m qui vont impacter considérablement la livraison des marchandises en ville dans les toutes prochaines années » prévient l’Union.

Pour renforcer la performance de la chaîne logistique française et rattraper son retard par rapport à l’Allemagne ou les Pays-Bas, l’organisation professionnelle plaide pour une meilleure coordination interministérielle à l’image de celle initiée par France Logistique. « Pour accompagner les projets de relocalisation et faire de la France un carrefour logistique stratégique, il est urgent de fluidifier les flux de marchandises à l’import et à l’export en élaborant un grand schéma directeur combinant la localisation des grandes plateformes logistiques actuelles ou futures, les ports et aéroports et les grandes zones industrielles » explique-t-elle.

Et de rappeler au ministre que : « notre profession rassemble 1,8 million d’emplois et représente 10 % du PIB. Maillon essentiel, nous faisons tourner l’économie et le quotidien des Français ! Nos entreprises innovent, réduisent leur impact environnemental, embauchent … Monsieur le ministre, nos professionnels sont à vos côtés pour définir une feuille de route ambitieuse dédiée au fret afin d’assurer notre souveraineté et encourager la réindustrialisation »