CLG Motors ajoute Micro à son portefeuille de marques de luxe

D’abord directeur général du groupe Segond Automobiles pendant 19 années, entre Monaco et les Alpes-Maritimes, Christophe Le Guillou a souhaité voler de ses propres ailes en 2015. Il choisit alors sa région d’origine pour ouvrir sa première concession Maserati et y développer la vente de véhicules de luxe. « Il n'existait pas de concession Maserati à Rennes, je l’ai créée de toutes pièces, relate le dirigeant. Nous sommes devenus très rapidement performants au fil des années, en termes de pénétration de marché. C’est pourquoi, lorsque Maserati a souhaité changer de distributeur dans le Sud de la France, elle a estimé que j’étais le candidat pour la représenter ». Christophe Le Guillou obtient donc la distribution de la marque au Trident à Antibes (06) en 2019 (la concession a déménagé à Fréjus (83) en 2022) et Monaco en 2020.

Avec 3 points de vente sur les 14 que compte le réseau Maserati pour couvrir l’intégralité du territoire (12 investisseurs), CLG Motors est le premier distributeur de la marque en France. Ce n’est donc pas par hasard si la concession de Monaco est la première de la région West Europe (France, Benelux, Belgique), « ou la deuxième d’Europe si on compte Milan », a avoir adopté les nouveaux standards du constructeur pour présenter sa nouvelle corporate identity plus inclusive. Au terme de trois mois de travaux, le groupe a pu rouvrir sa concession de 200 m2 au public en mai 2023. Quatre collaborateurs y travaillent, dont le directeur de la concession Franck Kobylka, et le responsable commercial et Julien Guyot. Ce site représente un potentiel d'une cinquantaine de VN et la même quantité pour les VO, tandis que l’activité après-vente est réalisée sur Menton (06). Monaco et Rennes (35) ne sont pas seulement éloignées d’un point de vue géographique. Le dirigeant pointe d’autres différences : « Dans l’Ouest de la France, nous avons beaucoup de chefs d'entreprises car Rennes et sa région est une zone très active économiquement. Sur Monaco, nous avons une clientèle davantage composée de particuliers et notamment de clients internationaux ». En un an et demi, le groupe a vendu 18 exemplaires de la MC20 et MC20 Cielo à Monaco et cinq unités à Rennes. Il se place donc comme le premier vendeur européen de ce modèle.

Entre constructeurs de luxe et généralistes

En parallèle de Maserati, CLG Motors représente également la marque Lotus à Rennes et Fréjus depuis 2019, et compte parmi la poignée de distributeurs français du réseau Morgan depuis février 2022. « Nous avons Maserati pour la partie italienne, et nous proposons une complémentarité en cultivant le côté British avec Lotus et Morgan. Une Morgan est au minimum la troisième voiture du foyer, utilisée pour les loisirs et partir en week-end par exemple ». Le dirigeant vise les 25 immatriculations en 2024 pour Morgan et plus d’une centaine de Lotus entre Rennes et Frejus.

Par ailleurs, l’opérateur a également noué un partenariat avec Hyundai en 2011 et Mitsubishi en 2022. Les deux marques sont installées à Menton et représentent un potentiel commercial annuel de 150 VN et une centaine de VO. Christophe Le Guillou prend plaisir à naviguer entre l’univers généraliste et celui du luxe car tous deux présentent une approche bien différente : « L’après-vente qui se trouve à Menton est dédié à Hyundai et Maserati. Cet exercice pourrait paraître périlleux, mais c’est le rapport humain qui prime. Si vous accueillez les clients de la même façon, avec le sourire et vous leur apportez le service attendu, souvent certains ont la curiosité de regarder le produit de l’autre. La discussion avec les clients d’une marque généraliste, voire même premium, va souvent porter sur le montant et les conditions de la reprise d’une voiture. Sur une marque de luxe le relationnel avec le client, les points d'intérêt et le discours changent. Il y a une véritable histoire à raconter qui est indispensable et la part émotionnelle est plus marquée ».

Un nouveau projet de mobilité

Début juillet 2023, Christophe Le Guillou a voulu ajouter un peu de piment à son portefeuille de marques. Il a ainsi été retenu parmi les trois premiers distributeurs français du constructeur suisse Micro. Il s’occupera de la commercialisation du quadricycle électrique Microlino sur la Côte d’Azur, tandis que les couvertures de la région Rhône-Alpes et de l’Île-de-France ont respectivement été confiées aux groupes Jean Lain Mobilités et Bauer Paris. Christophe Le Guillou a choisi d’implanter la marque, dès septembre, dans ses concessions de Fréjus et Monaco où « il y a une vraie nécessité d’avoir de petites voitures qui se garent facilement. De plus, la Principauté et le prince sont très engagés pour la décarbonation de la société et la mobilité verte. Nous allons proposer la Microlino aux commerçants qui utilisent ce type de voitures comme support publicitaire, mais aussi aux particuliers pour leurs déplacements urbains. C’est un produit de niche et décalé qui nous ressemble. Nous n’avons ni la volonté, ni le caractère, ni les moyens immobiliers de faire comme tout le monde. Nous avons donc opté pour avancer à notre rythme, et en apportant quelque chose de complémentaire et surtout de très différent ». Si Christophe Le Guillou n’a pas prévu d’opération de croissance, ni l’ouverture de concession prochainement, il reste prêt à saisir toute opportunité sérieuse. L’arrivée du scooter Microletta à trois roues lui permettra également de diversifier ses activités en 2025.