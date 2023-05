CLG Motors Group ouvre une concession Maserati à Monaco

CLG Motors Group, premier distributeur français de la marque au trident, a ouvert une nouvelle concession Maserati dans la principauté de Monaco. Après Rennes et Fréjus, l'opérateur compte désormais trois adresses aux couleurs de Maserati.

Le 5 mai dernier, Christophe Le Guillou, président de CLG Motors Group a ouvert une nouvelle concession Maserati au cœur de la principauté de Monaco. En tant que premier distributeur de France, il compte désormais trois adresses avec la marque au trident : Monaco, Rennes (35) et Fréjus (83). « Nous sommes sincèrement fiers d’être parmi les premiers au monde à offrir à nos clients une expérience immersive automobile inédite, souligne Christophe Le Guillou. Notre nouveau showroom Maserati est une invitation à ressentir le luxe, dans une atmosphère sensorielle unique où les moindres détails (éclairage, mobilier, échantillons de matière, nuanciers de couleurs) ont été pensés pour vivre un moment exceptionnel ».

Monaco n’a pas été choisie par hasard par l’écurie italienne. En effet, la principauté de Monaco est la première destination de l’Europe de l’Ouest choisie par Maserati pour présenter sa nouvelle identité visuelle électrique, dont la transition a été lancée en septembre 2020, sous l'impulsion du P-DG de la firme, Davide Grasso. « Nous sommes ravis de ce nouvel élan de Maserati à Monaco, confirme Julien Brunet, directeur général de Maserati West Europe. C’est une étape importante dans la mise en lumière de nos nouveautés : notre SUV Grecale, la nouvelle GranTurismo, nos supercars MC20 et MC20 Cielo. C’est également une période de transition majeure vers l’électrification pour Maserati à travers sa collection Folgore, notre gamme 100 % électrique. CLG Motors Group nous montre ainsi tout son engagement de faire partie de la nouvelle ère de succès de Maserati ».

En 2022, Maserati a enregistré un chiffre d'affaires global de 2,32 milliards d'euros, généré grâce à la vente de 25 900 véhicules dans le monde (contre 24 200 en 2021), dont 213 unités en France. Maserati ambitionne de commercialiser six nouveaux modèles 100 % électriques d’ici à 2025, dont trois au cours de l'exercice actuel. Comme beaucoup de constructeurs, la firme au trident promet une gamme entièrement électrique à partir de 2030.

Entre le nord et le sud

CLG Motors Group distribue six marques automobiles (Maserati, Lotus, Morgan, RAM, Hyundai et Mitsubishi) réparties sur cinq sites entre la Bretagne à la Côte d’Azur : Rennes (35), Monaco, Fréjus (83), Menton et Vallauris (06). Depuis sa création en 2015 par Christophe Le Guillou, le groupe multimarques s’est notamment spécialisé dans la vente de véhicules neufs de luxe.