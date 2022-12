Clotilde Delbos quitte Renault Group

Actuelle directrice générale adjointe de Renault Group et CEO de Mobilize, Clotilde Delbos quittera ses responsabilités fin 2022.

L'annonce a surpris dans les milieux de l'industrie automobile et de la presse économique. Entrée en 2012 chez Renault Group au poste de directeur performance et contrôle, Clotilde Delbos termine sa carrière chez le constructeur automobile français comme directrice générale adjointe de Renault Group et CEO de Mobilize, la jeune marque dédiée aux solutions de mobilité. Des responsabilités qui prendront fin au 31 décembre prochain.

« Les dix ans que je viens de passer dans le groupe ont été passionnants. Je remercie chaleureusement les collaborateurs du groupe qui, défiant les multiples crises de ces dernières années, ont œuvré pour faire de Renault la belle entreprise qu’elle est aujourd’hui. Je crois, en tant que directeur financier puis directeur général adjoint de Renault Group, et CEO de la marque Mobilize, avoir apporté ma contribution au redressement du groupe. Renault est désormais positionné à l’avant-garde de l’industrie automobile et je suis convaincue que Mobilize et ses équipes en seront le fer de lance », fait savoir Clotilde Delbos dans un communiqué.

De nouveaux projets

« Je remercie Clotilde pour la façon dont elle m’a accueilli dans le Groupe il y a deux ans et pour son engagement au sein du Board of Management de Renault Group. Son professionnalisme a permis de lancer avec force la marque Mobilize. [...] Je souhaite à Clotilde succès dans ses nouveaux projets », commente pour sa part Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Pour mémoire, en 2019, à la suite de l'affaire Carlos Ghosn puis de l'éviction de Thierry Bolloré de la tête de l'ex-Régie, Clotilde Delbos avait assuré la direction générale du groupe Renault par intérim en tandem avec Jean-Dominique Senard, avant le recrutement de Luca de Meo.