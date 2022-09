Clovis Location ajoute les vélos-cargos Kleuster à son offre

Le loueur de véhicules industriels et utilitaires légers propose désormais à ses clients des engins issus de l'univers de la micromobilité, à l'image des vélos-cargos Kleuster. Une marque mise en avant en France par le distributeur automobile Jean Lain.

Chez Clovis Location, il y a des véhicules de toutes tailles. Pour aider ses clients à répondre aux défis de la logistique urbaine – notamment en matière de livraison du dernier kilomètre –, l'entreprise lyonnaise vient de faire entrer un nouveau type de véhicules dans son offre. Le loueur propose depuis le mois de septembre les vélos-cargos électriques de la marque Kleuster.

Le modèle retenu par Clovis Location est le Freegônes. Selon son fabricant, ce véhicule « dispose d'une journée d'autonomie (soit 80 km), d'une charge utile allant jusqu'à 350 kg et d'un volume utile maximal de 2 mètres cubes ». Il bénéficie en outre de nombreux équipements de confort et de sécurité permettant d'aider le conducteur dans ses missions comme : « Un éclairage full Led, un système anti-recul, l'aide au démarrage en côte, un régulateur de vitesse, coup de poing d’arrêt d’urgence, la vision 360 degrés, un avertisseur sonore de recul, etc. ».