Clovis Location va fournir des camions électriques à Téréva

Dans le cadre du partenariat initié il y a plus de 10 ans, Téréva a sollicité le loueur Clovis Location pour les accompagner dans leur transition énergétique. Filiale du groupe Martin Belaysoud, la société spécialisée dans la distribution de produits à destination des professionnels du second œuvre technique du bâtiment souhaitait disposer de véhicules adaptés à leur activité pour pouvoir réaliser des tournées journalières de 150 km en moyenne avec une charge utile et un délai de recharge suffisants, tout en offrant un maximum de confort pour leurs conducteurs.

Après analyse des besoins et un diagnostic mené avec les équipes Téréva, le département grands comptes du loueur de véhicules a proposé le Renault Trucks D16 E-Tech, équipé de 4 packs de batteries de 66 kWh chacun. Ce porteur à la technologie éprouvée et carrossé pour répondre aux exigences de leur métier permet de répondre aux attentes de Tereva avec un coût de détention conforme à son budget.

« Nous avons fait le choix de l’énergie électrique pour une partie de nos poids lourds, afin de réduire l’impact carbone de nos activités, conformément à nos engagements RSE. De cette façon, nous pouvons continuer à nous déplacer au plus près de nos clients, y compris s’ils sont situés en zones à faibles émissions. Nous avons la volonté de continuer à augmenter le parc « propre » : pour preuve, nous venons de finaliser une commande de véhicules biocarburant et électriques. Un grand merci à Clovis Location pour leur accompagnement et leur conseil. » indique Mickael Christophe, responsable des opérations transport de Téréva.