Club Auto Conseil dresse un bilan positif du salon Equip Auto

Club Auto Conseil tire un bilan positif de la semaine d'Equip Auto. L'équipe de huit personnes présentes sur le stand a rencontré de nombreux profils de garagistes indépendants intéressés par l'enseigne. « Le salon Equip Auto est une grande réussite pour Flauraud et pour notre réseau Club Auto Conseil. La très forte participation de nos adhérents démontre l’attachement à notre enseigne et souligne l’importance de ce rendez-vous. Au-delà d’accompagner nos adhérents à travers les évolutions du secteur et vers de nouvelles solutions pour leur business, nous faisons rayonner l’enseigne, démontrant le dynamisme de celle-ci et l’ambition de développement », commente Gaël Guillaume, directeur général de Flauraud. Tout au long du salon, le réseau a mis en avant ses caractéristiques propres :

Un accompagnement humain et de proximité au quotidien.

La fidélisation et la satisfaction de ses adhérents.

Un soutien technique, logistique et d’achats optimisés.

Une mise à disposition d’un plan marketing et de communication impactant localement.

Un maître-mot : faire de chaque adhérent un leader sur son marché local.

Club Auto Conseil a également insisté sur son offre digitalisée et ses services notamment plébiscités par ses adhérents comme les achats en ligne via Mecasystems, le CRM, la gestion VO/VN, etc. Le salon Equip Auto a également été l'occasion de célébrer les 20 ans du réseau et les 90 ans du distributeur Flauraud.