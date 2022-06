Club Auto Conseil : un réseau à taille humaine

Le réseau Club Auto Conseil est né en 2002 au sein de Flauraud, qui de son côté fête ses 90 ans. L’implantation des adhérents Club Auto Conseil est historiquement liée à celle des magasins Flauraud, qui se trouvent majoritairement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, et de manière générale en zones péri-urbaines ou semi-rurales. À ce jour, le réseau compte 220 adhérents, avec une moyenne de 20 à 30 ouvertures chaque année. L’adhérent s’engage via un contrat de licence de marque d’une durée d’un an, renouvelable tacitement. Comme le souligne Léa Pourmonet, responsable marketing opérationnel et digital, « la force principale du réseau est la flexibilité, ce qui n’empêche pas d’afficher un taux de turn over relativement faible ». En effet, le réseau ne conditionne pas l’entrée d’un adhérent à des critères comme un droit d’entrée, ou des engagements d’achat de pièces. Une cotisation de 201 euros par mois est demandée, intégrant la totalité des services et des solutions proposés.

Des services et solutions dédiés aux adhérents

Parmi les services et les solutions propres aux adhérents, Club Auto Conseil propose une estimation en ligne. En complétant les informations propres au véhicule ou en entrant la plaque d’immatriculation, ce service permet au l’automobiliste d’obtenir une estimation du prix d’une prestation. Mais le cœur de l’offre se situe dans le planning promotionnel mensuel et le plan média, tout deux renforcés cette année (en digital par l’envoi de sms, et en local dans les garages via des PLV). L’objectif du réseau est de rendre chaque adhérent leader sur sa zone chalandise. Club Auto Conseil a également noué un partenariat avec Waze, considérant qu’un utilisateur de cette application peut devenir un client du réseau. En plus d’un site internet personnalisé, chaque adhérent dispose d’un panel de services de fidélisation, d’offres de garantie, d’assistance et d’offres dédiées aux flottes. Club Auto Conseil a plus récemment retravaillé et optimisé son CRM (gestion relation client) qui permet l’envoi de campagnes de publicité automatiques, via les SMS et les courriels, ou encore la gestion d’agenda en ligne. C’est en quelque sorte le premier pas vers la plateforme de rendez-vous en ligne qui fait partie de la stratégie digitale de 2022. En complément, Club Auto Conseil poursuit la recherche de partenariats, comme par exemple l’installation de bornes électriques, l’aide juridique, les solutions d’assurance, etc. Par ailleurs, le réseau rappelle l’importance de la formation. Il propose ainsi une offre avec le GNFA en présentiel et avec PluriTech pour l’e-learning. En adoptant l’e-learning, l’enseigne Club Auto Conseil mise sur la formation à distance pour accompagner ses adhérents dans les évolutions du secteur. Cette solution, particulièrement prisée des réparateurs indépendants, repose sur une plateforme dédiée permettant, dans un premier temps, d’évaluer les besoins du réparateur pour ensuite déboucher sur un parcours de formation adapté à chaque profil.

Doubler le nombre de points de vente d’ici 2025

Au cours d’un récent entretien vidéo avec Décision Atelier, Olivier Guillaume, directeur général de Flauraud, a confirmé que « Club Auto Conseil est un axe majeur de croissance. » L’ambition du réseau pour cette année est de compléter son maillage au national, notamment appuyé sur les plateformes PR d’Emil Frey France, qui a repris Flauraud en 2016. L’objectif est d’atteindre les 450 points de vente d’ici 2025, soit doubler le nombre de ses adhérents d’ici trois ans. Club Auto Conseil entend également renouer les liens de proximité avec ses adhérents, notamment en organisant des rendez-vous réguliers tout au long de l’année sur des thèmes liés directement à l’activité des adhérents. De plus, le réseau sera présent sur le salon Equip Auto 2022 (18-22 octobre à Paris), l’occasion de célébrer ses 20 ans.