CO2 : holson met en place un simulateur de bilan carbone à la route

Le bilan carbone des flottes automobiles est aujourd'hui attentivement scruté par les entreprises, dans le cadre de leur stratégie RSE. Pour aider à la prise de décision lors de la création ou la mise à jour d'une Car Policy, holson annonce le lancement d’une suite de solutions mises à disposition gratuitement.

La première brique de cet ensemble est un simulateur permettant de mesurer les émissions de CO2 d’un véhicule sur une année en fonction de son roulage et de son énergie. L'utilisateur intègre ses propres données et visualise son empreinte carbone en la comparant aux autres énergies disponibles. Très rapidement, on s'aperçoit que si « les véhicules hybrides rechargeables sont souvent présentés comme le meilleur des deux mondes, selon l’usage que l’on en fait, cela peut rapidement devenir le pire des deux mondes avec, d’une part, un surcoût important par rapport au même véhicule en version thermique et, d’autre part, un bilan CO2 bien éloigné des données d’homologation, explique Philippe Ambon, directeur du développement chez holson. Ainsi, les hybrides rechargeables mal utilisés, comme c’est fréquemment le cas, ont un bilan carbone qui dépasse le bilan du même véhicule en version thermique. Le simulateur permet ainsi à chacun, en partant des données de son véhicule, de créer son propre référentiel et de se faire son opinion quant à la transition énergétique », ajoute-t-il.

Pour mettre en place ce simulateur, le fleeter s'est appuyé sur deux données clés : les émissions de CO2 par kW produit en France (source Ademe) et les émissions de CO2 par kW pour la fabrication de la batterie (source RTE). En revanche, il n'inclut pas la fabrication du véhicule (hors batterie) ou le recyclage du châssis.

D'autres outils devraient voir le jour prochainement. « L'idée étant qu'en fonction d'un usage, on puisse facilement définir quelle énergie choisir afin d'optimiser son empreinte carbone », conclut Philippe Ambon.