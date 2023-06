Cobredia ajoute un troisième site MG à son périmètre

L’opérateur breton a ouvert le 2 mai 2023, près de Vannes, un nouvel écrin aux couleurs de la marque MG. Le site vient renforcer le partenariat entre les deux entreprises. Le groupe possède déjà deux concessions MG à Lannion et Lorient.

Le groupe Cobredia, dirigé par François Picard, compte une nouvelle concession MG à Theix (56), près de Vannes. Ouverte le 2 mai dernier, la structure Conquête Automobiles comprend un showroom de 300 m2, ainsi qu’un atelier de 150 m2, et emploie quatre salariés. Le potentiel commercial annuel est estimé à 200 véhicules. « Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans son programme de développement et de renforcement de son maillage dans le Grand-Ouest », estime le groupe.

L’opérateur renforce ainsi son offre de véhicules électriques. Une aubaine pour la marque chinoise qui ambitionne d’atteindre les 20 000 immatriculations sur le marché national cette année, soit 1 % de part de marché. Outre Theix, le groupe possède également deux autres concessions installées en Bretagne, précisément à Lannion (22) et Lorient (56).

Un groupe multimarques aux diverses activités

Créé en 1968 à Brest (29) par Jacques Picard, le groupe Cobredia distribue à ce jour 22 marques automobiles sur 66 points de vente et compte 1 400 collaborateurs au global. En 2022, il a vendu 20 409 véhicules neufs et d’occasion, générant un chiffre d’affaires de 624 millions d’euros.

En parallèle de la distribution automobile, le groupe a diversifié ses activités dans plusieurs domaines. Il possède ainsi cinq centres spécialisés de véhicules d’occasion Auto Style, une activité de distribution de pièces de rechange et de peinture (Manche Océan Automobiles, Armor Pièces Auto et Libr’auto), un centre de relation clients dédié (Dialog) et un centre de formation (Cobredia Academy).