Cobredia lance son service de LLD avec Lease Plan

Le groupe de distribution Cobredia vient de lancer un nouveau service de location longue durée sous le nom Cobredia Fleet. Une offre conçue en collaboration avec le loueur Lease Plan, déjà partenaire du distributeur depuis plusieurs années. Ce service a fait ses débuts depuis le début du mois d’octobre dans toutes les concessions du groupe, soit une soixantaine de points de vente implantés en Bretagne. Pour mémoire, l’entreprise représente 19 marques sur cinq départements et vend 23 500 véhicules par an. L’offre de financement conçue par les deux partenaires est donc propre au groupe de distribution, qui souhaite se différencier sur ce secteur porteur. « Pour le groupe, Cobredia Fleet est avant tout une nouvelle offre de financement qui va nous permettre d’étoffer nos services en matière de leasing, une offre adaptée aux attentes de nos clients et prospects professionnels » explique Stéphane Gaye, directeur général de Cobredia. Cobredia Fleet a été conçu principalement pour les entreprises et intègre entretien, assistance, véhicule de remplacement, assurance et pneumatiques. La carte carburant et la gestion des péages figurent en option.

Devenir le partenaire de référence des groupes de distribution

Cette offre conçue avec Cobredia entre dans le cadre de la stratégie globale de Lease Plan. Le loueur souhaite devenir « la référence en marque blanche pour les groupes de distribution ». Un moyen de se rapprocher des TPE et PME, qui restent souvent difficiles à capter pour les grands loueurs. « En nous appuyant sur un groupe fortement implanté en Bretagne, nous voulons convaincre encore davantage de TPE et PME de passer à la LLD et augmenter ainsi notre part de marché sur cette cible » souligne Cyril Châtelet, directeur commercial et marketing de Lease Plan France. Chez Cobredia, « la LLD représente aujourd’hui 40 % des financements VN. Ensemble, notre ambition est de progresser significativement en gardant comme volonté première de Cobredia de pouvoir proposer le choix de marques et de modèles le plus large possible » ajoute Cyril Châtelet. L’offre se déploie sur le terrain progressivement. « La mise en place d’une telle solution passe par la formation de l’ensemble des équipes commerciales du groupe Cobredia, la mise à disposition d’outils de cotation ainsi que par l’animation des équipes par les chefs de région LeasePlan. Notre ambition commune est que l’ensemble des équipes soient opérationnelles pour la fin d’année » conclut le directeur commercial et marketing de Lease Plan France.