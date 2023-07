Cobredia ouvre trois nouvelles concessions Seat et Cupra à Saint-Brieuc, Quimper et Brest

Le groupe Cobredia élargit sa représentation des marques du groupe Volkswagen avec l’ouverture de trois concessions Seat et Cupra dans les villes de Saint-Brieuc, Quimper et Brest.

Le groupe Cobredia vient d’annoncer l’ouverture de trois nouveaux points de vente aux couleurs des marques Seat et Cupra. Ces établissements élargissent la représentation des marques du groupe Volkswagen au sein de la firme bretonne. L’établissement de Saint-Brieuc se dénomme Sélection Auto. Il s’agit de la seule concession Cupra du département des Côtes d’Armor. Elle dispose d’une surface commerciale de 250 m2 et d’un atelier de 400 m2. Son potentiel s’élève à 200 véhicules neufs et 200 véhicules d’occasion, pour une équipe de 5 personnes.

Deux concessions dans le Finistère

Dans le département du Finistère, le groupe a ouvert au mois de mars un point de vente à Quimper. Particulièrement digitalisé, il dispose d’une surface commerciale de 400 m2 et d’un atelier de 350 m2. Il rassemble 6 collaborateurs pour un potentiel de 200 véhicules neufs et 200 véhicules d’occasion. Enfin, le dernier établissement est en cours de finition à Brest. Il devrait ouvrir ses portes au mois de septembre. Son potentiel devrait également se situer autour de 200 véhicules neufs et 200 véhicules d’occasion, pour une équipe de 5 personnes. Il s’étendra sur 300 m2 de surface commerciale pour 200 m2 d’atelier. Ces deux sites finistériens sont regroupés sous le nom Iberica. Avec le nouvel établissement de Saint-Brieuc, ils permettent au groupe Cobredia de préparer l’avenir des deux marques dans des conditions optimales.