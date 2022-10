Le groupe Cobredia intègre MG et ouvre deux concessions en Bretagne

Comme bon nombre de ses homologues, le groupe Cobredia a succombé aux atouts électriques de la marque sino-britannique, en pleine croissance dans l’Hexagone. En effet, l’opérateur breton vient d’intégrer sa dix-huitième marque à portefeuille de distribution. Cette collaboration s’appuie sur l’ouverture d’une nouvelle concession à Lorient (56), le 1er octobre 2022, dont le bâtiment est partagé avec la marque Auto Style, l’enseigne du groupe dédiée à la vente de véhicules d’occasion. Nicolas Le Borgne est en charge de piloter l’affaire MG et de diriger une équipe de six collaborateurs. Huit véhicules neufs sont exposés dans le showroom et six autres sont disponibles à l’essai. Ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, le nouvel écrin a un objectif annuel de 200 véhicules neufs vendus.

Un second site en préparation

En complément de cette ouverture, le groupe Cobredia prévoit d’ouvrir un second site à Vannes (56) d’ici la fin de l’exercice, dont la gestion sera confiée à Christian Leroy. L’arrivée de MG dans le groupe confirme sa stratégie de conquête et lui permet de diversifier son offre de véhicules 100 % électriques. En parallèle de la MG4, MG Motor souhaite lancer dix nouveaux véhicules d’ici 2025.

Le groupe Cobredia compte aujourd’hui 1 300 collaborateurs répartis sur 59 points de vente. En 2021, il a enregistré un chiffre d’affaires de 652 millions d’euros pour un volume de 23 514 véhicules vendus aux particuliers.