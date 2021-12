Cocolis lève 2,8 millions d'euros

Cocolis annonce avoir bouclé un tour de table de 2,8 millions d’euros mené par UI investissement et auquel ont participé BDR IT (Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté), Carvest, ainsi que des business angels.

Cette opération doit lui permettre de poursuivre son intense développement en France, mais aussi en Europe, en travaillant sur trois grands axes stratégiques prioritaires : l’innovation technologique, le développement de son réseau de transporteurs particuliers et professionnels, et la multiplication des partenariats avec de grandes marketplaces.

Créée en 2015, la start-up Cocolis agrège aujourd’hui près de 400 000 utilisateurs particuliers et professionnels autour du principe en vogue d’une livraison collaborative et éco-responsable. Son offre a également convaincu de grands acteurs du e-commerce et du marché de l’occasion. En 2021, Cocolis a, par exemple, conclu des partenariats stratégiques avec La Redoute (via le site de seconde main La Reboucle), Orchestra, Pic Wic Toys ou encore Selency.

« Ce financement va nous permettre d’augmenter l’efficacité de notre service et de nous positionner comme un acteur majeur de la livraison en France et de nous lancer en Europe. Nous allons nous concentrer sur le perfectionnement technologique de notre solution pour raccourcir les délais de livraisons, apporter une meilleure qualité de service, développer une nouvelle application iPhone et Android, augmenter l’offre de transport avec l’élargissement de notre réseau de transporteurs particuliers et professionnels, et multiplier nos partenariats avec les marketplaces. Notre développement sera logiquement accompagné d’un besoin en recrutement d’une trentaine de nouveaux talents, qui viendront rejoindre notre équipe courant 2022 », détaille Eliette Vincent, co-fondatrice et présidente de Cocolis.

En outre, pour Guillaume Blanchet, directeur d’investissements Innovation chez UI Investissement, l’heure est venue pour Cocolis de se développer à l’échelle du marché européen, en restant fidèle aux principes qui font son succès en France.

Rappelons que Cocolis a obtenu de nombreux prix, comme le concours Easy Mobility Challenge organisé par Seat et Canal +, en 2019, ou le European Startup Prize for Mobility, un an plus tôt. Eliette Vincent est aussi active au sein de l’Alliance des mobilités du CNPA.