CodeNekt for Fleet digitalise la gestion de flotte

Accompagner au quotidien les entreprises comme leurs collaborateurs dans la gestion de leurs véhicules, telle est la mission que s’est donnée CodeNekt depuis ses débuts en 2019. Après la mise en place d’un carnet d’entretien digitalisé – idéal pour les conducteurs atteints de phobie administrative, ayant tendance à perdre leurs papiers ou à oublier leurs rendez-vous –, la start-up présente désormais un outil de gestions pour les flottes automobiles : CodeNekt for Fleet.

Alors qu’au sein d’une entreprise (et surtout pour les petites et moyennes structures), il n’y a pas de petites économies, CodeNekt for Fleet assure aux gestionnaires de parc un gain de temps et d’argent en déléguant aux collaborateurs la gestion de leur véhicule de société. Présentée sous la forme d’une application mobile à laquelle le conducteur professionnel accède en un clic. Il peut alors consulter la fiche de son véhicule, les garages affiliés et géolocalisés en vue d’éventuelles réparations ainsi que recevoir des notifications et rappels d’échéance. Le responsable de parc, de son côté, peut gérer les sinistres et de suivre l’entretien des véhicules mais aussi la performance et le coût du parc automobile via une plateforme en mode SaaS.

Responsabiliser les conducteurs pour les impliquer

Disponible au prix d’un abonnement mensuel à partir de 2 €/mois par véhicule, CodeNekt for Fleet intègre également un programme de formation (en présentiel ou à distance) et de gain de points transformés en avantages auprès du réseau de partenaires CodeNekt lorsque le conducteur utilise régulièrement l’application. Une façon d’inciter les collaborateurs à s’impliquer dans la gestion de la flotte de son entreprise en prenant soin de son propre véhicule.

Ainsi, « grâce à l’outil de gestion CodeNekt for Fleet, les salariés sont impliqués, motivés et récompensés, tandis que les gestionnaires réduisent drastiquement le temps passé à gérer la flotte et bénéficient d’une visibilité complète, digitalisée et sécurisée de leur parc. Tout le monde est gagnant », résume Francis Hachem, fondateur et P-DG de CodeNekt. De plus, en utilisant la blockchain pour stocker les données des collaborateurs et des véhicules puis en les encapsulant dans un NFT (pour Non Fongible Token, jeton numérique non fongible, c'est-à-dire non duplicable et totalement unique), ces informations se veulent infalsifiables et indélébiles.