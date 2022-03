CodeNekt lance son carnet d’entretien automobile digitalisé

À l’ère de la numérisation, la start-up CodeNekt présente son carnet de santé digital pour véhicules particuliers et professionnels, accessible via une application gratuite.

Que les conducteurs atteints de phobie administrative se rassurent : de plus en plus de solution digitalisant la maintenance prédictive de leurs voitures existent. Parmi elle, celle de CodeNekt. Start-up créée en 2019 par l’entrepreneur Francis Hachem, CodeNekt a souhaité réunir l’ensemble des documents inhérents au véhicule dans un seul et même dossier, sorte de carnet de santé automobile numérique. Enregistré au sein d’un cloud sécurisé reposant sur la technologie blockchain et accessible gratuitement sur smartphone 24h/24 et 7j/7, ce dernier intègre l’historique complet de l’entretien du véhicule.

Qu’il s’agisse des rappels d’échéances, comme la révision ou le contrôle technique, le suivi administratif du véhicule est automatisé, « tout comme la prise de rendez-vous dans un garage ou un partenaire technique », ajoute CodeNekt. Un moyen de se faciliter la vie en déléguant la gestion de son agenda pour des particuliers et des pros débordés, mais aussi de faire de belles économies en permettant à sa voiture d’être mieux entretenue et donc de durer plus longtemps avec un TCO amélioré. « Toutes les données liées à la mobilité du conducteur [étant] centralisées, conduire redevient synonyme de plaisir et de liberté », conclut ainsi CodeNekt.