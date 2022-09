CodeNekt vérifie l’usure des pneus

Lancée l’année dernière, l’application CodeNekt poursuit son développement avec l’ajout d’une fonctionnalité qui permet aux conducteurs de vérifier le degré d’usure de ses pneus grâce à de simples photos envoyées depuis l’application.

Grâce à CodeNekt, le conducteur pouvait déjà gérer l’entretien et le suivi administratif de son véhicule comme les rappels concernant la révision ou le contrôle technique, sans oublier la prise de rendez-vous dans un garage.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, CodeNekt facilite la maintenance des véhicules en optimisant la gestion des pneumatiques. En pratique, il suffit de prendre ses pneus en photo via la caméra du téléphone pour que les références soient automatiquement détectées par reconnaissance d’images. En cas d’usure décelée par l’intelligence artificielle et vérifiée par un expert, l’utilisateur reçoit un email et l’application permet de prendre rendez-vous chez un professionnel pour procéder au remplacement des pneus.

« D’après un récent sondage réalisé par Toluna pour Bridgestone, les pneus sont encore souvent négligés au moment de prendre la route et près d’un Français sur cinq n’effectue aucun contrôle de ses pneus avant de partir en vacances en voiture. La nouvelle fonctionnalité CodeNekt permet aux automobilistes de vérifier l’état de leurs pneus directement à leur domicile grâce à une méthode 100 % fiable, testée et approuvée par Renault Europe et Allopneus BtoB », explique Francis Hachem, fondateur de CodeNekt.