Colad durcit le traitement des surfaces

La protection de surface qui vient enrichir le catalogue de la marque est un revêtement céramique sans silicone, développé grâce à la dernière technologie à base de Sio2, dureté 9H, à durée d’application prolongée. Grace à un contrôle de l’application par la lumière UV, elle crée une couche étanche qui protège la surface traitée des effets du climat, des produits chimiques, des rayons UV, de l’oxydation et de la corrosion. L’effet hydrophobe rend la surface facile à nettoyer. Elle garantit une protection solide et durable que ce soit sur des surfaces peintes ou non peintes, en plastique et en métal.

La dureté 9H du traitement offre à la surface une excellente résistance aux rayures et une protection efficace pendant deux ans ou 50 cycles de lavage. Le film formé sur la surface revendique une résistance thermique jusqu’à 1 000°C. Enfin, dépourvu de silicone la formule empêche la contamination de la peinture.