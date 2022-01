Colas roule à l'Oleo100

Colas poursuit sa stratégie de décarbonation de sa flotte et noue ainsi un partenariat avec la filiale du groupe Avril pour approvisionner ses poids lourds en Oleo100. Cette dernière est une énergie renouvelable de type B100, un biocarburant biosourcé issu de colza français et qui permet de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gazole et jusqu'à 80% les émissions de particules fines. À ce jour, sept établissements Colas ont reçu des cuves d'Oleo100. Avant la fin du premier trimestre, 14 sites accueilleront une cuve connectée dédiée au carburant issu du colza, mise à disposition et réapprovisionnée par Saipol pour alimenter quelques 300 véhicules. Jérémy Courtois, directeur équipements de Colas France, commente : « Ce partenariat représente une étape importante de la démarche de décarbonation de notre flotte de véhicules que nous avons entamée sur le territoire français. D'ici à 2030, la majorité des véhicules de Colas en France sera alimentée par des solutions bas carbone. »

D'ici 2023, Colas a pour ambition de convertir 70% de ses poids lourds en France en fonction des résultats de l'expérimentation. Et une fois le déploiement terminé, l'entreprise française travaux publics aura "évité" d'émettre près de 46 000 tonnes de CO2 sur une année.