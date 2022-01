Colisweb rejoint ID Logistics

Grâce à ce rapprochement, les expertises de Colisweb et d’ID Logistics vont permettre de renforcer la proposition de valeur faite aux détaillants et aux e-commerçants. Ainsi, avec Colisweb, ID Logistics renforce son offre de services en se dotant d’une plateforme de livraison du dernier kilomètre, étape critique de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour les colis volumineux ou encombrants. L’intégration de la solution Colisweb dans les offres de son nouveau partenaire offrira une solution multicanale sans équivalente sur un marché en fort développement, permettant la meilleure combinaison d'un service de livraison départ magasin et départ entrepôt.

Par cette opération, le réseau de 1 500 livreurs locaux va continuer à se renforcer. Colisweb va poursuivre le déploiement de services à valeur ajoutée (installation, montage, reprise) pour accompagner le développement des détaillants et acteurs exclusifs sur le net des secteurs du bricolage, électroménager et équipement de la maison.

Notons que Colisweb a développé depuis 2013 son propre TMS (Transport Management System) avec une équipe R&D de 17 ingénieurs. Cette maîtrise de la technologie permet aujourd’hui à cette entreprise d’avoir une longueur d’avance sur le marché. L’arrivée d’ID Logistics va permettre de poursuivre les investissements nécessaires pour garder l’avance de la solution Colisweb sur le marché. Avec un taux de livraison à la première présentation de 99 % et un indice de satisfaction de 4,7/5, Colisweb revendique la solution la plus précise et qualitative du marché.

Colisweb, qui reste une entité autonome au sein du Groupe ID Logistics avec le maintien à sa tête de son équipe dirigeante, bénéficiera de la capacité d’investissement et de développement du groupe pour étendre son réseau en Europe et répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux à venir de la logistique urbaine.