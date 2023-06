Cologne restera l’une des usines les plus efficientes de Ford

Ford vient d’inaugurer son nouveau centre dédié à la production de véhicules électriques. Installé à Cologne, en Allemagne, depuis 1930, le site industriel a produit plus de 18 millions d'unités en plus de neuf décennies. Parmi les modèles emblématiques construits sur le site figurent les Ford Model A, Taunus, Capri, Granada et Fiesta.

Afin de rester performante, l’usine de 125 hectares vient de subir une cure de rajeunissement grâce à un investissement de l'ordre de 2 milliards d’euros. Elle est désormais équipée d'une nouvelle chaîne de production, d'un système d'assemblage de batteries et d'un système d'automatisation et d'outillage de pointe, ce qui permettra une capacité de production annuelle de 250 000 véhicules électriques. C’est donc depuis cette structure que sortiront la nouvelle génération de véhicules électriques Ford pour le marché européen, à commencer par l'Explorer 100 % électrique, suivi d’un crossover sportif également 100 % électrique. D’ici à fin 2026, Ford ambitionne d’atteindre une production de 2 millions de VE par an.

Un site neutre en carbone

Le centre Ford VE de Cologne sera la première usine d'assemblage de la marque, neutre en carbone à ouvrir au niveau mondial et concrétise l'engagement de l'entreprise à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de ses installations, de sa logistique et de ses fournisseurs directs en Europe d'ici à 2035. « Le centre de Cologne, neutre en carbone, est une vitrine majeure de l'industrie automobile pour le passage de la fabrication automobile traditionnelle à la production de véhicules électriques, confirme Martin Sander, directeur général de Ford Model en Europe. Les installations et les processus ont été conçus par nos ingénieurs pour maximiser l'efficacité et minimiser l'impact sur l'environnement, aidant Ford à devenir neutre en carbone en Europe et soutenant notre plan mondial de décarbonisation ».