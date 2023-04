Comau démocratise l’exosquelette pour combattre la pénibilité

Leader mondial dans la fabrication de systèmes et produits industriels avancés d’automatisation, Comau met sa grande expérience au service des opérateurs à travers un exosquelette portatif facile à utiliser. Un équipement qui offre des avantages mesurables en termes de réduction de la fatigue musculaire perçue ainsi que la contrainte mécanique sur le dos, la région lombaire, les bras et les épaules des personnels équipés.

Comau a développé l’exosquelette portatif Mate-XT pour favoriser le bien-être des travailleurs, les alléger des contraintes physiques et réduire le risque ergonomique, dans de nombreux secteurs d’activité. Le Mate-XT reproduit avec précision tous les mouvements de l’épaule, aidant les employés à effectuer leur travail confortablement en réduisant la fatigue musculaire, sans limiter la mobilité et ajouter du volume. Sa conception ergonomique peut être facilement ajustée aux différentes corpulences. Quelques manipulations suffisent à modifier la largeur des épaules et le niveau d’assistance requis, en fonction de l’individu ou du travail à accomplir.

L’exosquelette se porte comme un sac à dos, offrant un soutien ergonomique confortable tout au long de la journée afin d’accroître la qualité et la précision des tâches manuelles. Même en cas de manipulation d’objets légers et de petite taille, l’effort apparemment minime lié aux mouvements manuels répétés peut entraîner des conséquences néfastes sur l’organisme.

Pour cela, l’équipement de Comau assure un bon équilibre musculaire, tout en optimisant les dépenses énergétiques nécessaires pour stabiliser et maintenir le poids du bras. Le port de l’exosquelette permet de maintenir la stabilité du bras en n’utilisant que 10 % de la force maximale de l’opérateur. Cela se traduit par un sentiment de bien-être accru en plus de résultats tangibles basés sur les performances, tels que l’optimisation des processus et un gain de productivité.

Des études réalisées chez un industriel client de Comau ont permis de quantifier les avantages de l’utilisation du Mate-XT. Une analyse électromyographique du facteur de risque ergonomique a permis de mesurer que l’exosquelette a maintenu les muscles au repos pendant 98,5 % du temps d’activité (contre seulement 2,4 % du temps sans le port de l’équipement).

On estime que dans l'ensemble, le Mate-XT permet d'atténuer significativement les risques ergonomiques et réduire la surcharge musculaire de 68 %.