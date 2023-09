Combien coûtent les nouvelles Peugeot e-208 / 208 et Opel Corsa Electric / Corsa ?

Chez Stellantis, le segment B (celui des véhicules citadins) est particulièrement bien fourni et chouchouté. Après respectivement trois et deux années de commercialisation, les Peugeot 208 et Opel Corsa viennent de passer par la case du restylage de mi-carrière.

Cette opération permet de remettre ces modèles sous les feux de la rampe au sein d'un segment ultra-concurrentiel (Renault Clio, Skoda Fabia, Hyundai i20, etc.) mais aussi, et surtout, de faire évoluer leur équipement ainsi que leur palette de motorisations.

Quelles motorisations pour les nouvelles Peugeot 208 et Opel Corsa ?

Les deux cousines, bâties sur la plateforme CMP de l'ex-Groupe PSA, demeurent fidèles à la stratégie multi-énergie déployée avant le rapprochement avec Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), mais délaissent à présent le diesel. Exit donc le bloc quatre-cylindres 1.5 l développant 100 chevaux. Les nouvelles Peugeot 208 et Opel Corsa préfèrent rouler à l'essence ou à l'électricité.

Elles accueillent toutes deux le trois-cylindres 1.2 l PureTech 75 ch en entrée de gamme et le 1.2 l PureTech 100 ch en cœur de gamme.

Petite subtilité, Opel conserve au catalogue le plus puissant 1.2 l PureTech 130 ch tandis que Peugeot étrenne les nouvelles motorisations mild-hybrid 48 volts, déjà apparues sur les SUV compacts du groupe. Ainsi, la Peugeot 208 est disponible avec les moteurs PureTech 100 et 136 e-DCS6 mHEV 48v.

L'offre zéro émission associant un moteur de 100 kW (136 ch) et une batterie de 50 kWh est reconduite sur les Opel Corsa Electric et Peugeot e-208. Néanmois, la lionne peut également recevoir le nouvel ensemble moteur/batterie de 115 kW (156 ch) et 54 kWh, lui permettant ainsi d'atteindre la barre des 400 km d'autonomie.

Les tarifs des citadines Stellantis est compris entre 17 700 et 39 300 euros

Les deux constructeurs ont radicalement simplifié la gamme de leurs citadines. Peugeot ne propose plus que trois niveaux de finition : Active, Allure et GT. Subsiste une série spéciale e-Style sur la Peugeot e-208 dotée du moteur électrique de première génération. Opel a réduit les niveaux d'équipements à deux appellations : Corsa et GS.

Le constructeur français propose son véhicule à des tarifs compris entre 19 200 et 39 300 euros tandis que le constructeur allemand commercialise son véhicule entre 17 700 et 37 600 euros, comme l'indiquent les tableaux ci-après.

Opel Corsa et Corsa Electric : la gamme, les prix Motorisation/Fintion Corsa GS 1.2 l 75 ch 17 700 € 19 600 € 1.2 l 100 ch 19 200 € 20 900 € 1.2 l T 130 ch // 24 500 € 100 kW/50 kWh 36 050 € * 37 600 € *

Peugeot 208 et e-208 : la gamme, les prix Motorisation/Finition Active e-Style Allure GT 1.2 l PureTech 75 ch 19 200 € // // // 1.2 l PureTech 100 ch 20 500 € // 22 500 € 24 400 € 1.2 l PureTech e-DCS6 mHEV 48 V 100 ch 23 200 € // 25 200 € 27 100 € 1.2 l PureTech e-DCS6 mHEV 48 V 136 ch // // // 28 300 € 100 kW/50 kWh // 35 900 € * // // 115 kW/54 kWh 35 300 € * 37 400 € * 39 300 € *

* Bonus écologique non-déduit