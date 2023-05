Commande record de 1 000 camions électriques pour Volvo Trucks

Le constructeur PL suédois annonce avoir signé une lettre d’intention avec Holcim, entreprise suisse spécialisée dans les solutions de construction durables, concernant la vente de 1 000 camions électriques d’ici à 2030. Les 130 premiers véhicules seront livrés en 2023 et 2024.

Les premiers camions Volvo FH et Volvo FM seront livrés notamment sur les marchés français, allemand, suisse et britannique au cours du quatrième trimestre 2023 et tout au long de l'année 2024.

Ce contrat est le fruit d’un partenariat de plus grande ampleur entre Holcim et le groupe Volvo.

« Une collaboration à long terme et un engagement fort, permettant de réellement faire la différence, sont indispensables pour constater une réduction considérable des émissions de CO2. Je suis très fier non seulement du partenariat que nous avons mis en place avec Holcim, mais également des résultats que nous enregistrons ensemble », a déclaré Martin Lundstedt, P-DG du groupe Volvo.

« La transition vers la neutralité carbone nécessite une étroite collaboration entre les chaînes de valeur. Nous sommes ravis de nous associer à Volvo pour décarboner la logistique de nos opérations en Europe grâce à des parcs électriques. Nous progressons ainsi vers notre objectif : atteindre 30 % de poids lourds zéro émission d’ici à 2030 », a déclaré Jan Jenisch, P-DG d’Holcim.

Grâce au remplacement de 1 000 camions diesel Volvo FH par des camions Volvo FH électriques, alimentés à l’électricité verte, sur un itinéraire classique, jusqu'à 50 000 tonnes de CO2 pourraient être économisées chaque année.