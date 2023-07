Commandes ouvertes pour le Nissan Townstar EV Combi 100 % électrique

S’inscrivant comme l’un des constructeurs pionniers sur le créneau de l’électromobilité avec la compacte Leaf, établie sur le marché européen depuis 2011, Nissan propose plusieurs véhicules électriques et électrifiés à son catalogue. Parmi eux, le Townstar EV Combi, dérivé familial du fourgon que nous avons pu essayer en mars dernier. Ce dernier s’ouvre aujourd’hui à la commande avec une grille tarifaire débutant à 39 600 euros TTC dans sa version d’entrée Acenta, ou 34 600 euros avec le bonus écologique de 5 000 euros déduit. Sa finition Teckna, la plus onéreuse, avance quant à elle, un prix à partir de 44 400 euros TTC.

Une garantie de 5 ans pour le véhicule et de 8 ans pour la batterie

Comme tous les véhicules utilitaires légers de Nissan, le Townstar EV Combi bénéficie toutefois d'une garantie de 5 ans ou 160 000 km ainsi que d'une garantie de 8 ans sur la batterie. Un avantage qui rend ce modèle, construit sur la plateforme CMF-C de l'Alliance et assemblé à Maubeuge, un peu plus compétitif sur un marché où l’offre s’étoffe et devient plus abordable.

>> À LIRE AUSSI : Essai - Nissan Townstar EV : conduite 5 étoiles

Pourvu d'un moteur électrique de 90 kW (122 ch) tirant son énergie d'une batterie de 45 kWh, il promet aussi jusqu'à 285 km d'autonomie (cycle mixte WLTP) et peut, grâce à un connecteur rapide Combo CCS de 80 kW en option, récupérer 150 km d'autonomie en seulement 25 minutes.

Doté d’une banquette arrière coulissante et modulable, le Nissan Townstar EV Combi se démarque également par son confort en exposant, dès le premier niveau de finition, des équipements tels que la climatisation automatique bi-zone ou l'application pour smartphone NissanConnect Services permettant de piloter à distance plusieurs fonctions du véhicule comme la recharge ou la température de l’habitacle. Le Nissan Townstar EV Combi peut enfin recevoir, en supplément, un combiné d'instrumentation digital de 10 pouces ou encore des sièges avant et un pare-brise chauffants.