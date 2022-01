Commandes ouvertes pour le nouveau Range Rover

Land Rover ouvre les commandes pour son nouveau Range Rover. Dans un premier temps, seules les versions hybrides rechargeables et SV sont disponibles. Le père de tous les SUV revient avec deux versions hybrides rechargeables. Le P440e associe un six cylindres essence de 3 litres à un moteur électrique, pour une puissance de 440 chevaux. Le P510e utilise la même combinaison, avec une puissance augmentée à 510 chevaux. La marque met en avant une autonomie 100 % électrique allant jusqu’à 113 km (WLTP), pour des émissions de CO2 à partir de 18 g/km. Un résultat rendu possible par une batterie de 38,2 kWh, capable d’être rechargée en mode DC jusqu’à 50 kW (charge rapide). La version P510e ajoute à ces caractéristiques une accélération de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes selon le constructeur. Les amateurs de motorisations thermiques à l’ancienne pourront opter pour un nouveau V8 essence bi-turbo de 530 chevaux, plus frugal et plus coupleux que la génération précédente. Le diesel reste au programme pour les gros rouleurs et les marchés qui offrent encore un avenir à ce type de mécanique. Deux versions diesel à micro-hybridation sont donc disponibles. Le Range Rover reste disponible en deux longueurs de châssis et en 4, 5 ou 7 places. Sur ce nouveau modèle, il sera possible de commander un châssis long en 4 places, afin de privilégier l’espace et le confort.

Personnalisation au programme

Sur le marché français, le nouveau Range Rover est disponible en version hybride rechargeable à partir de 134 100 euros. La version SV équipée de l’hybride rechargeable de 510 chevaux est proposée à partir de 199 100 euros. Les versions longues à moteur V8 essence de 530 chevaux débutent à 223 000 euros. Les possibilités de configurations sont nombreuses pour ce nouveau Range Rover et le département SVO de la marque se chargera de toutes les demandes spécifiques. Une finition First Edition restera disponible tout au long de la première année de production. Une grande nouveauté arrivera en 2024, avec la première version 100 % électrique du Range Rover.