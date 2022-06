Comment GAC Technology aide les gestionnaires à traiter les forfaits post-stationnement

Oublier de régler son stationnement en voirie peut désormais coûter très cher - l'amende forfaitaire ayant été remplacée par un "forfait post-stationnement" (FPS) dont le montant est défini par chaque collectivité - et être chronophage. Contrairement au traitement des excès de vitesse, celui des forfaits post-stationnement n'est pas automatisé. Conscient de cela, l'éditeur de logiciels GAC Technology vient de doter sa solution MyCarFleet d'une fonctionnalité permettant « un gain de temps de 5 à 10 minutes par FPS ».

Plutôt que de saisir manuellement les informations indiquées sur l'avis de paiement adressé au conducteur indélicat ou inattentif, GAC Technology propose aux gestionnaires de flasher le code-barre imprimé sur celui-ci ou le document en entier. « Les informations essentielles (numéro et date de l’avis, immatriculation, prix, etc.) sont alors récupérées et automatiquement affichées sur l’application. Le gestionnaire n’a plus qu’à les envoyer en un clic sur GAC Car Fleet pour créer le FPS dans l’outil. Grâce à l’identification de la plaque d’immatriculation présente sur l’avis d’infraction, GAC Car Fleet associe automatiquement le collaborateur affecté au véhicule et donc concerné par le FPS », précise l'entreprise lyonnaise.