Comment garantir la cybersécurité des véhicules connectés ?

Selon la définition donnée par le Comité européen de la protection des données (CEPD), un véhicule connecté est équipé de nombreuses unités de commandes reliées entre elles au moyen de réseaux embarqués et de dispositifs de connectivité (Cloud, IoT, 5G ou Bluetooth). Ceux-ci permettent de partager des informations, tant à l’intérieur du véhicule qu’à l’extérieur, pour des finalités d’applications diverses qui concernent la sécurité, la gestion du véhicule, le divertissement ou encore l’infotrafic. « Dans un avenir proche, les voitures communiqueront également avec d’autres voitures dans leur environnement pour informer et avertir des menaces à proximité telles que les embouteillages ou les accidents », prédit Nicolas Degrenne, responsable de la stratégie marché et des ventes pour la mobilité connectée chez T-Systems International.

D’après les estimations du spécialiste en cybersécurité Trend Micro, il y aurait environ 125 millions de voitures particulières connectées vendues dans le monde. D’ici à 2023, ce sont 775 millions de véhicules privés qui seront connectés, avance cette fois une étude de marché Juniper Research. Et ce sans compter les flottes de véhicules professionnels comme les VTC, taxis, camions ou drones de livraison. On assiste donc à l’émergence d’un écosystème alambiqué de véhicules de plus en plus intelligents. Or, ces derniers offrent une surface d’attaque toujours plus importante et sont particulièrement exposés aux cyberattaques, comme le confirment SeungTaek Chang, ingénieur marketing chez Keysight, et Thomas Leifert, directeur chargé du développement des solutions automobiles et énergies de l’entreprise.

« Les véhicules utilisent souvent le réseau de zone de contrôleur (CAN) pour communiquer avec leurs composants tels que les modules, les unités de commande électroniques (ECU), les systèmes IVI et les unités télématiques. Ces derniers peuvent alors être utilisés comme entrées physiques pour accéder au système et toute interface peut être revendiquée comme surface d’attaque », détaillent-ils. Dès lors, l’impact d’une attaque gagne en dangerosité à mesure que davantage de responsabilités sont transférées de l’humain au volant à la machine et les conséquences peuvent être très graves. La preuve en 2015 avec le piratage – à des fins scientifiques – d’une Jeep Cherokee par deux chercheurs en sécurité informatique, Charlie Miller et Chris Valasek. Les deux hackers avaient réussi à prendre le contrôle, à distance, des freins, de la radio et d’autres fonctions du véhicule en exploitant une faille touchant la plateforme d’info-divertissement Uconnect. Une expérience qui a conduit le groupe Fiat Chrysler à rappeler 1,4 million de voitures et camions.