Distribution automobile : Hyundai n'a pas encore tranché entre contrat d'agent ou distribution sélective

Interview Lionel French Keogh président de Hyundai Motor France

Avec une part de marché de 2,7% en France, la marque Hyundai poursuit sa belle croissance comme c’est le cas depuis plusieurs années, tout en récoltant les fruits de son positionnement technologique. « L’année 2021 nous a permis de nous inscrire dans le développement technologique de la marque », a rappelé Lionel French Keogh président de Hyundai Motor France.

86,9% de ventes électrifiées en 2021

Au niveau des énergies, la marque bénéficie de cette avance technologique tant sur l’ensemble des véhicules électrifiés. Ce qui permet à la marque de réaliser 86,9% de ses ventes avec des voitures électrifiées contre un marché à 35%. Le best-seller de la marque, le Tucson positionné sur le segment C-SUV, il représente 17 911 unités en 2021 pour une part de marché de 5,4% contre 2,8% en 2020. Au niveau du réseau, la rentabilité s’établit à 1,7% contre 1,14% en 2020 et 1,73% en 2019. A noter l’investissement dans les chargeurs avec une borne de 50 kW et une borne de 22 kW a minima. Des bornes qui seraient ainsi ouvertes au public.

Cap sur les 50 000 immatriculations

En 2022, la marque affiche les mêmes ambitions au niveau des nouveautés produits. Hyundai bénéficiant d’une offre très large en véhicules électrifiés et notamment le segment des SUV. L’ioniq 6 viendra compléter la gamme Ioniq cette année avec une carrosserie berline.

Comme annoncé la semaine dernière, le groupe Hyundai a créé un joint-venture avec CGI Finance, filiale de Société Générale, pour l’ensemble des financements B2C et B2B. Un accord signé pour faire face aux enjeux de la mobilité. Même si le mois de janvier commence lentement, la marque vise cette année 50 000 immatriculations en 2022 en France. Cela représente un objectif de 85% de véhicules électrifiés et une part de 25% dans le B2B.

Contrat d'agent ou distribution sélective : aucune décision prise pour l'instant

A la question du choix éventuel d'un contrat d'agent pour son réseau dans l'avenir, Lionel French Keogh rappelle sans détour que le contrat d'agent a des avantages mais aussi des inconvénients notamment dans le contrôle de la valeur de reprise. Il rappelle aussi que la distribution automobile doit tout de même changer de business model. Aucune décision n'est prise au niveau européen pour l'instant dans l'un ou l'autre sens. Des annonces pourraient être faites au cours de l'été 2022.

"La position européenne de Hyundai devrait être tranchée d'ici l'été prochain"

"Aujourd'hui, la position européenne n'a pas été validée sachant qu'il reste une incertitude par rapport aux décisions de l'Union européenne", rappelle Lionel French Keogh.

"Le contrat d'agent va dans une logique de contrôle des prix et de la donnée client mais c'est toujours partiel car il n'y a aucune marque qui ne traite la valeur de reprise. C'est un pan important du prix en dehors du prix de vente. Au niveau de la data, elle est largement partagée entre les réseaux et nous-mêmes sans que cela ne pose de problème". Et d'ajouter : "Pourtant, on ne peut pas continuer à travailler comme avant tant au niveau de la consommation digitale que des nouvelles mobilités. C'est un sujet complexe. On devrait avoir tranché d'ici à l'été prochain".