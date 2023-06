Comment Hyundai simplifie la recharge des véhicules électriques

Le constructeur coréen Hyundai améliore encore le quotidien des conducteurs des véhicules électriques de sa gamme. Désormais, ces derniers n'ont plus besoin de s'identifier sur les bornes de recharge pour faire le plein d'électricité de leurs batteries. Depuis le lancement de la routière Ioniq 6, le constructeur déploie la fonctionnalité « Plug & Charge » sur ses modèles zéro émission les plus récents ou à venir.

Plus concrètement, les clients disposant d'un compte Charge myHyundai n'ont plus besoin d'utiliser une application ou leur badge de recharge au moment de se connecter sur certaines bornes rapides. L'infrastructure de recharge communique directement avec le véhicule - via le câble branché sur le port Combo CCS - avant de lancer la charge et de la facturer. « Même en réalisant plusieurs sessions de recharge auprès de différents opérateurs, les clients recevront toujours une seule facture mensuelle », précise la marque.

La norme ISO 15118 simplifie la recharge des véhicules électriques

Cette simplification du processus de recharge est rendue possible par la norme Iso 15118, « un protocole hautement sécurité et crypté ».

Enfin, pour mettre fin à la recharge, « il suffit d’appuyer sur le bouton "stop" de la borne ou de libérer le connecteur de la trappe de recharge en suivant les instructions du constructeur. En appuyant par exemple sur la clé de la voiture ou sur le bouton de déverrouillage du port de charge », indique-t-on encore chez Hyundai.

Pour l'heure, seuls les réseaux Ionity et Aral (Allemagne) proposent cette fonctionnalité. Ainsi que certaines stations des réseaux de charge TotalEnerngies et Electra ou encore de leur homologue néerlandais Fastned.