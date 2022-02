L'automobile plombe la balance commerciale française en 2021

Comme l'indique la Direction générale des douanes et droits indirects dans son analyse annuelle publiée le 8 février 2022 pour l'année 2021, le solde commercial français chute de 20,0 milliards d’euros et s’établit à -84,7 milliards, son plus bas historique. Cette aggravation du déficit en 2021 s’explique par un rebond des importations (+18,8 %, après -13,0 % en 2020) plus marqué que celui des exportations (+17,0 %, après -15,8 %).

En analysant ce solde négatif entre les exportations et importations françaises l'an passé, on remarque que l'automobile est avec les équipements électroniques et ménagers, le plus fort contributeur à la hausse des importations françaises. L'automobile présente, en effet, cette année un solde négatif de 18 milliards d'euros pour des importations de 62,1 milliards d'euros contre seulement 44,1 milliards d'exportations.

Automobile : un solde positif de 10 milliards d'euros en 2000

On remarque qu'en données brutes en l'An 2000, la balance commerciale française pour l'automobile est encore positive à hauteur de 10 milliards d'euros. La bascule a lieu en 2008 lorsque cette balance entre exportation et importation devient négative. Celle-ci ne cessera pas d'augmenter depuis cette date. A noter que les exportations n'ont pratiquement pas bougé à hauteur de 44 milliards d'euros alors que les importations ont pratiquement doublé pendant cette période pour atteindre en 2021 un montant de 62,1 milliards d'euros.