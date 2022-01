Comment la formation automobile doit-elle s'adapter : entretien avec Virginie de Pierrepont, GNFA

Entretien avec Virginie de Pierrepont, présidente et directrice générale du GNFA, organisme de formation des services automobiles. La dirigeante revient sur les challenges qui attendent le GNFA et l'obligation de s'adapter à la transformation de l'écosystème automobile.

Nommée directrice générale du GNFA depuis le 1er janvier 2022, la dirigeante a la charge de poursuivre la transformation du GNFA pour l'adapter à l'électrification de l'automobile et la mutation des métiers de la branche des services automobile, en lien notamment avec Mobilians.

"Le GNFA a dû faire face à deux transformations : celle de la réforme de la formation professionnelle et celle due à l'évolution des métiers vers l'électrique et le digital". Et d'ajouter : "En mars 2020, la crise du Covid nous a fortement impactés jusqu'en juin même si nous avons été accompagnés par l'activité partielle et le PGE. En 2021, nous avons tous appris à vivre avec le virus. Au début, nous avons essayé de mettre en place de lima formation en distanciel mais les entreprises souhaiteraient revenir sur du présentiel. Nous avons su nous adapter avec tous les gestes barrières nécessaires".

Pour rappel, le GNFA est un organisme de formation continue, c'est un organisme de branche qui travaille essentiellement pour les services automobiles. Il comprend 320 salariés, 13 centres de formation répartis sur tout le territoire national et un catalogue de plus d'une centaine de formations.