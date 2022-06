Comment les constructeurs donnent vie à un objet grâce à la batterie d’un VE

Lancés sur la voie de l’électrification, les constructeurs automobiles ne cessent d’étoffer le marché électrique de nouveaux modèles. Outre l’autonomie et la recharge, le recyclage des batteries ne demeurent pas moins un sujet crucial sur lequel certaines marquent travaillent afin de prolonger leur durée et leur donner une seconde vie.

Initialement conçue et développée pour les véhicules électriques, certaines batteries ne finiront pas leur carrière sur ce bolides mais bénéficieront d’une seconde vie dans un autre objet, parfois très éloigné de leur précédent propriétaire.

Audi :

Financée par l’Audi Environmental Foundation, la start-up germano-indienne Nunam (basée à Berlin et Bangalore) a imaginé réutiliser les batteries usagées des véhicules d’essai Audi e-tron pour alimenter des pousse-pousse en Inde. Trois prototypes de ces engins électriques ont été développés et devraient prendre la route pour la première fois dans le cadre d’un projet pilote au début de 2023. Ils seront mis à la disposition d’un organisme à but non lucratif. Les femmes en particulier pourront utiliser les pousse-pousse entièrement électriques pour transporter leurs marchandises sur le marché. « Les batteries de voiture sont conçues pour durer toute la vie de la voiture. Mais même après leur utilisation initiale dans un véhicule, ils ont encore beaucoup de leur puissance, explique Chatterjee. Pour les véhicules dont l’autonomie et la puissance sont plus faibles, ainsi que pour un poids total inférieur, ils sont extrêmement prometteurs » explique Prodip Chatterjee, cofondateur de Nunam. L’organisme répond à la problématique de la recharge en imaginant un branchement des pousse-pousses à des panneaux solaires installés sur le toit des maisons.

Suzuki :

Dans le cadre de son plan Suzuki Vision Environnementale 2050, la marque nippone planche sur la réutilisation des batteries lithium-ion de véhicules hors d’usage dans des lampadaires. Ces batteries stockent l’énergie captée dans la journée par les cellules solaires, permettant d’assurer l’éclairage nocturne sans solliciter les réseaux électriques publics. Ce projet est développé par des ingénieurs au Japon.

Renault :

Depuis septembre 2020, aux côtés de Veolia et Solvay, le groupe tricolore travaillent sur la reconstitution de batteries neuves à partir de batteries en fin. Les procédés d’extraction et de purification des métaux comme le lithium, le nickel, ou le cobalt seront optimisés afin de les réutiliser pour la fabrication de nouvelles batteries. Avec le projet Re-Factory de reconversion de l’usine de Flins en site consacré à l’économie circulaire, l’objectif est d’atteindre une capacité de 20 000 réparations à l’horizon 2030. La mise en place d’un circuit fermé contribuera à la réduction de l'empreinte environnementale des futures batteries de véhicules électriques.

Nissan :

Avec la société 4R Energy, Nissan réutilise les anciennes batteries de la Leaf pour alimenter des robots électriques autonomes programmés pour approvisionner les salariés en pièces détachées lorsqu’ils travaillent sur des chaînes de montage. Ce système de recyclage des batteries présente ainsi des bénéfices d’un point de vue économique et écologique.