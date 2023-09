Comment Mini prépare son usine d'Oxford au véhicule 100 % électrique

La transition énergétique des véhicules – amorcée par les constructeurs et accélérée par Bruxelles – implique la transformation, l’adaptation des moyens de production.

Propriétaire de la marque Mini, dont la production sera exclusivement électrique à l’horizon 2030, BMW Group annonce démarrer la transformation de l’usine d’assemblage plus que centenaire d’Oxford, d’où sort la citadine des beaux quartiers. Un programme mobilisant 700 millions d’euros d’investissement, dans la continuité des 3,5 milliards d’euros déjà consacrés aux différentes usines (Oxford mais aussi Swindon et Hams Hall) depuis l’an 2000.

« Grâce à ce nouvel investissement, nous allons développer l’usine d’Oxford pour la production de la nouvelle génération de Mini électriques », commente Milan Nedljkovic, membre du conseil d’administration de BMW Group et directeur de la production. En effet, le site accueillera dès 2026 la production des Mini Cooper 3 portes et Mini Aceman 100 % électriques.

« La communauté Mini mondiale est prête pour l’électromobilité »

« Mini a toujours été [une marque] consciente de son histoire. Oxford est, et reste, le cœur de la marque. Je suis ravie que les deux nouveaux modèles 100 % électriques y soient produits. La communauté Mini mondiale est prête pour l’électromobilité, que nous serons en mesure de service de manière optimale grâce à cette usine », développe Stefanie Wurst, directrice de Mini.

Présente à Munich, dans le cadre de l'IAA Mobility, la marque a récemment présenté la nouvelle génération de Mini Hatch dans ses déclinaisons Mini Cooper E et Mini Cooper SE ainsi que la nouvelle génération du SUV Mini Countryman, également converti à la féé électricité. Des modèles zéro émission toutefois produits hors des murs d'Oxford.

Quelle production pour Mini à Oxford ?

Dans un premier temps la version 100 % électrique de la citadine sera assemblée en Chine, au sein de l'usine de Zhangjiagang, fruit d'une co-entreprise avec le constructeur chinois Great Wall Motor. Elle n'intégrera l'usine britannique qu'à l'horizon 2026, en même temps que le crossover Mini Aceman.

En attendant, l'usine Mini d'Oxford assurera dès 2024 et durant sa phase de modernisation, la production des nouvelles générations de Mini 3 et 5 portes thermiques et de la nouvelle Mini Cabrio. Le SUV citadin Countryman étant, quant à lui, produit à Leipzig, en Allemagne, sur les mêmes chaînes que son cousin zéro émission le BMW iX1.