Comment Speedy améliore ses services en ligne avec Yext ?

L’enseigne de diagnostic et d’entretien automobile Speedy, qui appartient au groupe Bridgestone, développe depuis plusieurs années plusieurs services digitaux, afin de générer plus de trafic dans ses 500 centres sur le marché français, avec un souci de proximité et de simplification du parcours client.

« Afin d’affiner sa stratégie de Search Engine Optimization (SEO), devenue fer de lance de l’enseigne, la direction du Marketing Digital de Speedy a mis en place un store locator reposant sur une plateforme de gestion des informations locales. Son ambition est de soutenir tous leurs centres, aussi bien franchisés qu’intégrés, sur le plan de leur visibilité locale, tout délivrant aux internautes une information fiable sur les services proposés dans les centres », explique un porte-parole de Speedy.

Avec Yext, Speedy optimise notamment les outils digitaux de Google

Pour compléter ce dispositif de store locator, Speedy a fait appel à Yext qui garantit une gestion centralisée et permet d’optimiser le référencement de chaque centre. « Grâce au dashboard personnalisé, l’équipe en charge de la visibilité du réseau Speedy sur Internet peut désormais suivre en temps réel : les performances de tout type d’actions (clics vers le site web, demandes d’itinéraire, ou appels téléphoniques…), le nombre d’impressions sur Google Maps, qui a connu une croissance particulièrement importante, et le taux de conversion via les fiches Google My Business grâce aux demandes de devis et de prises de rendez-vous », détaille le groupe.

Une logique de ROI rapide et maîtrisé

« Cela fait plus de deux ans que j’utilise Yext et suis très satisfait par la rapidité de publication et la force de frappe dont on bénéficie grâce à cette plateforme en termes de gestion de l’information. Son ergonomie et sa dimension intuitive en font une solution très simple à utiliser aussi bien du côté de la publication, que sur l’aspect analytics que j’apprécie particulièrement. Pouvoir analyser la concrétisation de nos actions et leurs performances tout en visualisant en temps réel les conséquences chiffrées reste très appréciable dans une logique ROIste », conclut Clément Filstroff, chargé de marketing digital chez Speedy.

En chiffres clés

+16,1% de croissance d’impressions sur Google Maps d’octobre 2020 à mai 2021

+51,4% d’augmentation de vues du profil (réseau étendu) d’octobre 2020 à mai 2021

+14,69% de clics sur Google entre avril 2020 et avril 2021

