Comment Stellantis entend accompagner les professionnels dans leur transition énergétique

Chez Stellantis, on ne plaisante pas avec la transition énergétique. Le patron du groupe franco-italo-américain, Carlos Tavares, l'a rappelé à l'occasion de la présentation du plan stratégique Dare Forward 2035. « Stellantis vise 100 % des ventes de véhicules électriques à batteries en Europe d'ici 2030 ». Un objectif commun décliné suivant un calendrier propre à chaque marque (Citroën, Peugeot, Opel, ...).

Pour accompagner ses clients, et notamment les clients professionnels (entreprises, grands comptes, etc), dans l'abandon des motorisations thermiques et l'adoption des motorisations électrifiées, Stellantis a décidé de lancé Stellantis B2B Electric Place. Une plateforme numérique permettant de répondre aux nombreuses questions que peuvent avoir les gestionnaires de flottes mais aussi les salariés qui reçoivent un véhicule d'entreprise électrifié.

« B2B Electric Place contient toutes les informations réglementaires liées à l'électrique, comme la loi Lom, la loi Climat et résilience, la fiscalité et les aides publiques, afin de permettre une compréhension plus globale des opportunités et contraintes », souligne le géant automobile dans un communiqué. « Pour aider à choisir le véhicule à faibles émissions à l'usage de chacun, on y trouve aussi des outils simples d'analyse d'électro-compatibilité et du coût total de détention (TCO), des clarifications sur les différentes technologies disponibles sur le marché ainsi qu'une présentation exhaustive des modèles électrifiés des marques de Stellantis », est-il encore précisé.