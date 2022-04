Commerce automobile : DS enregistre un boom des commandes de véhicules électrifiés au 1er trimestre 2022

Présente au salon automobile de Lyon la semaine dernière, la marque DS Automobiles poursuit son développement en France et s'installe progressivement sur le segment premium. Elle se donne comme objectif de progresser sur le B2B et le segment des petites entreprises en particulier.

10% de parts de marché sur le premium

Au niveau du commerce tout d’abord, la marque premium du groupe Stellantis se distingue par un bon niveau en termes de prise de commande au cours du premier trimestre 2022. « La marque DS poursuit sa progression régulière en France qui nous permet d’afficher une part de marché de 10% sur le premium », rappelle Jacques-Edouard Daubresse. « La dynamique est bonne sur l’ensemble de la gamme et notamment sur DS4 qui est le dernier modèle sorti ».

Un bond du mix des véhicules électrifiés

A noter aussi la très forte accélération du mix de véhicules électrifiés au cours de cette période au niveau des prises de commande. Ce mix était en moyenne de 38% à la fin de 2021, celui-ci est de 58% sur le seul mois de mars 2022 avec DS3 Crossback électrique qui est passé de 20 à 55% sur mars dernier. « Il y a vraiment quelque chose qui se passe concernant la demande des consommateurs en véhicules électrifiés », explique le dirigeant.

Le constructeur note à ce propos une accélération des commandes sur DS3 Crossback e-Tense dès le début de l’année, avant la hausse du prix des carburants tandis que la hausse s’est accéléré lors des week-ends portes ouvertes en mars. «Nous y avons rencontré des consommateurs très affutés sur le sujet de l’électrique et capables de challenger des vendeurs mais aussi des consommateurs complètement néophytes sur le sujet ».

Au niveau français, la marque DS continue son installation sur le marché premium. « Nous sommes de plus en plus reconnus pour nos qualités intrinsèques que sont le raffinement, la technologie au service du client et le confort. Nous avons encore un gros travail à faire au niveau du B2B que nous allons développer via des business days au contact des petites entreprises ». Le mix de la clientèle pour DS est partagé entre les particuliers et les entreprises avec des fluctuations ces derniers mois en raison de la crise.

Un réseau profitable en 2021

Le réseau DS français est profitable en 2021 avec 75% du réseau qui a un niveau qui est plutôt bon aux alentours de 1,4%. Tandis qu’un dernier quartile impacte fortement la moyenne. Pour remonter cette rentabilité, la marque compte sur l’après-vente, l’activité VO et aussi l’évolution des ressources internes en terme de recrutement de vendeurs. Le réseau est composé de 170 points de vente avec un maillage territorial pratiquement complet. Les DS Salon sont en voie de transformation en DS Store.

Une marque 100% électrique dès 2024

Côté énergie, à partir de fin 2024, la marque ne lancera plus que des véhicules 100% électriques. Tandis qu’en 2025, les véhicules thermiques devraient être retirés de la gamme. Une gamme qui comprend aujourd’hui quatre modèles : DS3, DS4 au coeur du segment C, DS7 modèle historique et DS9 qui vient coiffer la gamme sur le segment D hybride.