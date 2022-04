Commerce automobile : la marque Honda n'est pas impactée par les retards de livraison

Dans un monde automobile secoué très fortement par la crise des semi-conducteurs, la marque japonaise fait figure d'exception et parvient à livrer sans trop de difficultés. Honda affiche une certaine sérénité pour les mois à venir.

Crise des semi-conducteurs : pas d'impact sur les livraisons

Honda a enregistré un bon premier trimestre 2022 en raison d’une fin d’année 2021 comprenant un portefeuille assez historique « notamment avec les ventes du HR-V que l’on avait démarrées en octobre, précise Pierre Guignot. Nous sommes en progression avec ces lots de livraison fin janvier. Nous ne souffrons pas des délais de livraison sur l’ensemble de la gamme ».

À cela s’ajoute une progression des commandes extrêmement forte en mars dernier. « Nous avons dépassé la barre des 1 100 commandes », rappelle le dirigeant. Une dynamique qui s’explique à la fois par l’arrivée du HR-V mais aussi la gamme 100 % électrifiée dans un moment le marché français est en interrogation sur les énergies.

Un cycle d’achat plus long pour le véhicule électrifié : entre quatre et six mois

« Beaucoup de clients s’interrogent, note Pierre Guignot. J’ai rencontré des clients ici sur le salon qui ne voulaient pas entendre parler des bornes et qui pensaient qu’il fallait brancher le HR-V alors qu’ils découvraient le système hybride. Les cycles d’achat dans l’électrification sont plus longs. Ils sont entre quatre et six mois ».

Salon de Lyon : une bouffée d’oxygène pour le constructeur et son distributeur

Pierre Guignot juge le salon automobile de Lyon comme une bouffée d’oxygène pour au moins deux raisons. Le contexte de pénurie ne concerne pas Honda avec du stock dans le réseau. « Nous avons des tensions sur les livraisons mais pas des délais comme chez les autres », précise-t-il. Rappelons que le constructeur y est présent avec Suma, son distributeur exclusif sur Lyon. « C’est un format uniforme avec des coûts extrêmement maîtrisés, ce qui nous a convaincus de venir ici », ajoute-t-il.

Pas de changement en vue au niveau des contrats de distribution

Concernant l’avenir et les futurs contrats de distribution, Pierre Guignot rappelle que « nous sommes bien partis pour ne rien changer, nous garderons la même distribution ». La marque compte aujourd’hui 94 points de vente pour un total de 62 investisseurs. Le réseau est stable malgré les deux dernières années de crise sanitaire et un plan produits en renouvellement, la rentabilité est à l’équilibre aux alentours de 0,2 % pour l’année 2021.

Retrouver la rentabilité dans les prochains mois

Dans les prochains mois, Honda prépare de nombreuses nouveautés pour atteindre les 10 000 commandes et plus et une rentabilité réseau retrouvée au-delà des 1 %. La marque travaille sur trois axes : les volumes et aussi les produits financiers avec la LOA Flex et la Honda Box avec entretien et garantie inclus. « Nous avons une pénétration financière aux alentours de 45 % avec le nouveau HR-V alors qu’historiquement, nous étions à 35 % », ajoute-t-il. Côté véhicule d’occasion, le constructeur travaille sur un nouveau service qu'il lancera en juin prochain. Majoritaire dans une clientèle de particuliers, Honda réalise aujourd’hui des ventes en BtoB en raison de la disponibilité de ses modèles et grâce à ses nouveaux modèles électrifiés.