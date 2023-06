Commercialisé à partir de 78 000 euros, le SUV électrique Kia EV9 devient le véhicule le plus cher de la marque coréenne

Le constructeur coréen ouvre à la commande son nouveau vaisseau amiral 100 % électrique. Coiffant la gamme Kia, l'EV9 est décliné en six ou sept places, deux finitions, deux motorisations et deux capacités de batteries. À des tarifs stratosphériques.

Jamais un véhicule Kia n'aura coûté aussi cher. Révélé au printemps dernier et désormais commercialisé dans le réseau français, l'imposant SUV familial zéro émission Kia EV9 (5,01 m x 1,98 m x 1,75 m) est étiqueté à partir de 78 000 euros ! Soit presque 6 fois le prix d'une minicitadine Kia Picanto d'entrée de gamme.

À ce tarif-là, les clients ont accès à la version propulsion animée par un bloc de 150 kW (204 ch), pour 350 Nm de couple, associé à une batterie lithium-ion de 99,8 kWh, assurant au véhicule jusqu'à 541 km d'autonomie.

Le Kia EV9 est un salon roulant de 6 ou 7 places

Livrée en 7 places et en finition Earth, cette première déclinaison de l'EV9 est très richement équipée : triple écran panoramique, sièges avant et arrières chauffants et ventilés, vision panoramique 360°, pompe à chaleur, système de pré-conditionnement de la batterie, climatisation tri-zone, affichage tête haute, recharge bidirectionnelle, sellerie en « cuir végan artificiel » noir/gris ou gris/gris.

Au sommet de la gamme prend place une version à transmission intégrale forte de 385 ch grâce à ses deux moteurs électriques de 141 kW (350 Nm de couple). Équipé de la même batterie de 99,8 kWh, le grand SUV électrique est alors capable de parcourir 497 kilomètres entre deux charges complètes.

Associé à la finition GT-Line, cette variante est capable d'embarquer sept ou six personnes (sièges de deuxième rang rotatifs à 180°) et ajoute un pédalier aluminium, un ciel de toit en suédine, un toit ouvrant avant et arrière, des boucliers spécifiques, des projecteurs avant à LED matriciels, de barres de toit, de jantes 21 pouces d'un système de détection d'obstacles avant et latéral avec fonction freinage et d'une assistance au stationnement à distance. Le tout contre la somme de 86 000 euros.

Les premières livraisons de l'EV9 auront lieu avant fin 2023

D'ores et déjà disponible à la commande dans le réseau Kia, le nouvel EV9 pourra aussi être acheté en ligne dès le mois de septembre. Les premières livraisons devraient avoir lieu avant la fin de l'année, assure le constructeur coréen.

Vu ses tarifs, le véhicule n'est pas éligible au bonus écologique, cependant la marque consent un petit geste à destination des premiers clients de l'EV9. Pour chaque exemplaire du grand SUV zéro émission commandé avant le 31 décembre 2023, Kia offre un abonnement Kia Charge Plus (accès à plus d'un demi-million de points de charge en Europe dont 85 500 en France) et Ionity Power d'une durée de 36 mois.

Pour mémoire, la première offre est habituellement facturée 5 euros par mois - et donne droit à une réduction de 15 % sur le tarif de recharge Kia Charge Easy - tandis que la seconde est tarifée 7,49 euros par mois et garantit -20 % sur les tarifs Ionity. Rappelons enfin que l'architecture 800 V permise par la plateforme e-GMP de Hyundai Motor Group permet au Kia EV9 de récupérer jusqu'à 239 kilomètres en 15 minutes.